انت الأن تتابع خبر ٥ ابراج مش هتعرف تضحك عليها نهائي بتكشفك من اللحظة الأولى والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الحاسة السادسة تختلف عن البصر واللمس والسمع وغيرها من الحواس. إنها موهبة يمنحها الله لبعض الناس، ويحصل عليها آخرون بسبب صفات يمتلكونها، مثل صفات هذه الأبراج.

وفي هذا الصدد

يكشف خبير الفلك صلاح أكرم عن 5 أبراج تتمتع بالحاسة السادسة الرائعة.

برج الجدي

لديه القدرة على قراءة لغة الجسد وفهم دوافع الآخرين. يتمتع بذكاء عاطفي كبير وقدرة على إدارة مشاعره و لديه حدس عملي يساعده على النجاح في عمله وفي حياته.

عاطفياً: لا تهمل الحب الذي بنيته مع الشريك بسبب نزوة عابرة، فهو يتفهم وضعك بشكل أفضل.

مهنياً: كفاءتك تبهر الجميع، لأنك قادر على إنجاز كل ما يوكل إليك بسهولة.

برج العذراء

يتمتع بمهارات تحليلية قوية وقدرة على ربط الأحداث وفهم التفاصيل. يعتمد على المنطق والعقل في اتخاذ القرارات. لديه حدس دقيق يساعده على تجنب المواقف الصعبة.

عاطفياً: حاول أن تكون صادقاً مع الشريك، لأن الحقيقة ستظهر عاجلاً أم آجلاً .

مهنياً: طبيعتك المتقلبة لن تساعدك كثيراً، لذا عليك تغيير أولوياتك لتحقيق الأهداف التي حددتها لنفسك

برج الحوت

يتمتع بخيال كبير وقدرة على رؤية الأشياء من منظور مختلف. يهتم بالروحانية ويميل إلى التأمل والتأمل. لديه القدرة على التواصل مع العالم الروحي.

عاطفياً: مناقشة أسباب الخلاف مع الشريك تمنحك مجالاً أكبر لقول الحقيقة.

مهنياً: التعامل مع بعض القضايا بجدية أكبر هو أفضل وسيلة لتحقيق أهدافك.

برج السرطان

يتمتع بحساسية كبيرة وقدرة على التقاط المشاعر والأجواء المحيطة به. يهتم بعائلته وأصدقائه ويريد أن يوفر لهم الراحة. لديه القدرة على التنبؤ بالأحداث قبل وقوعها.

عاطفياً: علاقة قديمة قد تعود إلى الواجهة بعد فراغ ملحوظ، لكن ينصح بتوضيح الصورة لئلا تندم عليها مجدداً.

مهنياً: قرارات حازمة ومصيرية نجد أنفسنا مضطرين إلى اتخاذها في ظروف صعبة، وهذا له تداعيات

برج العقرب