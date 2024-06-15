انت الأن تتابع خبر ٥ ابراج مش هتعرف تضحك عليها نهائي بتكشفك من اللحظة الأولى والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - الحاسة السادسة تختلف عن البصر واللمس والسمع وغيرها من الحواس. إنها موهبة يمنحها الله لبعض الناس، ويحصل عليها آخرون بسبب صفات يمتلكونها، مثل صفات هذه الأبراج.
وفي هذا الصدد
- يكشف خبير الفلك صلاح أكرم عن 5 أبراج تتمتع بالحاسة السادسة الرائعة.
برج الجدي
- لديه القدرة على قراءة لغة الجسد وفهم دوافع الآخرين. يتمتع بذكاء عاطفي كبير وقدرة على إدارة مشاعره و لديه حدس عملي يساعده على النجاح في عمله وفي حياته.
- عاطفياً: لا تهمل الحب الذي بنيته مع الشريك بسبب نزوة عابرة، فهو يتفهم وضعك بشكل أفضل.
- مهنياً: كفاءتك تبهر الجميع، لأنك قادر على إنجاز كل ما يوكل إليك بسهولة.
- برج العذراء
- يتمتع بمهارات تحليلية قوية وقدرة على ربط الأحداث وفهم التفاصيل. يعتمد على المنطق والعقل في اتخاذ القرارات. لديه حدس دقيق يساعده على تجنب المواقف الصعبة.
- عاطفياً: حاول أن تكون صادقاً مع الشريك، لأن الحقيقة ستظهر عاجلاً أم آجلاً .
- مهنياً: طبيعتك المتقلبة لن تساعدك كثيراً، لذا عليك تغيير أولوياتك لتحقيق الأهداف التي حددتها لنفسك
برج الحوت
- يتمتع بخيال كبير وقدرة على رؤية الأشياء من منظور مختلف. يهتم بالروحانية ويميل إلى التأمل والتأمل. لديه القدرة على التواصل مع العالم الروحي.
- عاطفياً: مناقشة أسباب الخلاف مع الشريك تمنحك مجالاً أكبر لقول الحقيقة.
- مهنياً: التعامل مع بعض القضايا بجدية أكبر هو أفضل وسيلة لتحقيق أهدافك.
برج السرطان
- يتمتع بحساسية كبيرة وقدرة على التقاط المشاعر والأجواء المحيطة به. يهتم بعائلته وأصدقائه ويريد أن يوفر لهم الراحة. لديه القدرة على التنبؤ بالأحداث قبل وقوعها.
- عاطفياً: علاقة قديمة قد تعود إلى الواجهة بعد فراغ ملحوظ، لكن ينصح بتوضيح الصورة لئلا تندم عليها مجدداً.
- مهنياً: قرارات حازمة ومصيرية نجد أنفسنا مضطرين إلى اتخاذها في ظروف صعبة، وهذا له تداعيات
برج العقرب
- لديه حدس قوي وقدرة على استشعار الخطر ولديه القدرة على قراءة أفكار الآخرين وفهم مشاعرهم دون الحاجة إلى الكلمات. لا يثق بسهولة ويعتمد على حدسه في اتخاذ القرارات.
- عاطفياً: تفضّل الابتعاد عن صخب الحياة الاجتماعية والاكتفاء ببعض الأصدقاء المقربين لأنك تثق بهم وبالنصائح والاهتمام الذي يقدمونه لك.
- مهنياً: حاول أداء واجباتك تجاه عملاء أو جهات أو مؤسسات أو موظفين معيّنين بإتقان، ولا تتأخر عن أي شيء لأن العيون عليك ومراقبة ما تفعله.