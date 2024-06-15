انت الأن تتابع خبر لكل الأردنيين .. الكشف عن مشروب موجود بكل مكان ورخيص الثمن يعمل كالأنسولين ويقلل مستوى السكر في الدم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يبحث الكثير من الناس عن مشروبات تخفض مستوى السكر في الدم في هذا المقال سنتحدث عن مشروب شائع رخيص ويعمل بشكل ممتاز على تقليل نسبة السكر في الدم.

ويُنسب شاي البابونج، المصنوع من أزهار البابونج، منذ فترة طويلة كعلاج عشبي لجميع أنواع الأمراض، ويوصى به كمشروب مهدئ قبل النوم.

ووجدت إحدى الدراسات أن شرب ثلاثة أكواب من شاي البابونج كل يوم - واحد بعد كل وجبة - يؤدي إلى انخفاض نسبة السكر في الدم ومستويات الأنسولين.

لذلك، لا تتناول الحلوى بعد تناول الوجبة، بل اسكب لنفسك كوبا من شاي البابونج بدلا من ذلك.

ووجدت الدراسة نفسها أن شاي البابونج يزيد بشكل كبير من مستويات مضادات الأكسدة لدى الناس، وهي جزيئات يمكنها منع تلف الخلايا عن طريق إيقاف عملية تسمى الأكسدة.

وربطت الأنظمة الغذائية الغنية بمضادات الأكسدة بانخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب، فضلا عن مجموعة من الفوائد الصحية الأخرى.

وفي حالة مرض السكري، يمكن أن تقلل مضادات الأكسدة من خطر حدوث مضاعفات مرتبطة بمرض السكري.

ويقول الخبراء إن طبيبك هو أفضل شخص يمكنك التحدث إليه بشأن إدارة مخاطر الإصابة بمرض السكري، ولكن إدخال أكواب من شاي البابونج في نظامك الغذائي يمكن أن يساعد في تقليل مخاطر إصابتك.

وهناك الكثير من أنواع شاي الأعشاب التي يمكن أن تجربها لتقليل خطر الإصابة بمرض السكري:

- الشاي الأخضر

توجد مركبات في الشاي الأخضر تحفز امتصاص العضلات والهيكل العظمي للغلوكوز، ما يعني وجود نسبة أقل من الغلوكوز في مجرى الدم، وانخفاض مستويات السكر في الدم.

ووجدت مراجعة لـ 17 دراسة حول فعالية الشاي الأخضر كوسيلة للتحكم في نسبة السكر في الدم، انخفاضا "ملحوظا" في مستويات السكر.

- شاي الكركديه

يقال إن هذا الشاي الملون والحاد المذاق يخفض قراءات ضغط الدم ويساعد في تقليل مقاومة الأنسولين.

ويحتاج الأشخاص المصابون بداء السكري بشكل خاص إلى إدارة ضغط الدم بعناية، لأن ارتفاع ضغط الدم المقترن بداء السكري يعرضك لخطر الإصابة بالسكتة الدماغية ويجعلك أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات نتيجة مرض السكري.

- شاي الكركم