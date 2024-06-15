انت الأن تتابع خبر حتقولي ياريتني عرفتها من زمان!!… علقي المشابك على ضهر المروحة وارتاحي باقي الصيف! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - مع تصاعد حدة الحرارة في أوقات الصيف واشتداد أشعة الشمس في الأجواء الخارجية، تزداد الحاجة الملحة لنظام تبريد فعّال يكفل استمرار الشعور بالراحة والانتعاش و كثير من الناس يلجأون إلى استخدام مكيفات الهواء للحفاظ على برودة بيوتهم، ولكن تكاليف هذه المكيفات غالبًا ما تكون باهظة وتستنزف قدرًا كبيرًا من الطاقة، الأمر الذي ينعكس سلبًا على قيمة فواتير الكهرباء.
فكرة عبقرية لتبريد المنزل
- تحظى بالسعادة لوجود طرق سهلة ومؤثرة لتلطيف حرارة منازلنا خلال الصيف من دون الاعتماد على مكيفات الهواء ومن بين هذه الطرق تركيب مشابك خلف المراوح حيث انه عندما نقوم بتركيب المشابك خلف المراوح، فإن ذلك يحقق وظائف متعددة ومهمة منها توزيع الهواء بعيداً عن الأشخاص داخل الغرفة.تبريد المنزل بإستخدام المروحة
- الهواء المباشر الصادر من المراوح قد يبدو أحياناً مزعجاً ويسبب جفافاً للجلد والعينين بفعل برودته ولذلك فإن تركيب هذه العوازل خلف الجهاز المروحي يؤدي دور الحاجز لإعادة توزيع مسار هواء المروحة، حيث تقوم بجذب الهواء الحار وتوجيهه إلى الأسفل بعيداً عن الناس مما يزيد الشعور بالراحة ويقلل من الآثار السلبية للحرارة الزائدة على الجلد والعيون بالإضافة إلى ذلك قد تكون العوازل مفيدة كأجهزة تنقية الهواء عندما تسحب المروحة الهواء، تلتقط أيضاً الأتربة والغبار والملوثات الموجودة في الهواء فتقوم هذه العوازل بتصفية هذه الجسيمات ومنعها من الانتشار باتجاه الأفراد في المكان، مما يعني أن استخدامها يساهم في تحسين نوعية الهواء داخل المساحات السكنية ويخفض من مخاطر التعرض للتلوث الجوي.