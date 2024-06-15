انت الأن تتابع خبر حتقولي ياريتني عرفتها من زمان!!… علقي المشابك على ضهر المروحة وارتاحي باقي الصيف! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مع تصاعد حدة الحرارة في أوقات الصيف واشتداد أشعة الشمس في الأجواء الخارجية، تزداد الحاجة الملحة لنظام تبريد فعّال يكفل استمرار الشعور بالراحة والانتعاش و كثير من الناس يلجأون إلى استخدام مكيفات الهواء للحفاظ على برودة بيوتهم، ولكن تكاليف هذه المكيفات غالبًا ما تكون باهظة وتستنزف قدرًا كبيرًا من الطاقة، الأمر الذي ينعكس سلبًا على قيمة فواتير الكهرباء.

فكرة عبقرية لتبريد المنزل