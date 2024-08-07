انت الان تتابع خبر شاهد .. طريقة عمل الأرز باللبن المكشكش بكل أسراره أفضل من المحلات في البيت والان مع التفاصيل
الرياض - أحمد صلاح - تسعى معظم السيدات إلى تحضير وجبات سهلة وسريعة وكذلك شهية ومغذية لأفراد الأسرة خاصة في فصل الصيف حيث الحر الشديد وفقدان الكثير من الماء وهنا تأتي العديد من الحلويات الباردة التي يمكن تناولها ولكن يبقى الأرز باللبن هو الحلوى الشهية التي يفضلها الكبار وكذلك الصغار بالإضافة إلى أنه من الحلويات التي يدخل بها الحليب وهو يحتوي على أهم العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم خاصة الكالسيوم لذلك اليوم وخلال هذا المقال سوف نذكر لكم طريقة عمل الأرز باللبن خلال السطور القليلة القادمة فتابعوا معنا المقال للنهاية.
طريقة تحضير الأرز باللبن
تستطيع الأمهات تحضير الأرز باللبن فى المنزل من خلال مجموعة بسيطة للغاية من الخطوات وهي على النحو التالي:
- كمية من المكسرات.
- حوالي كوب من الحليب البارد.
- 3 ملاعق من القشطة البلدي.
- كوب من الأرز المصري.
- 3 ملاعق من نشا الذرة.
- لتر من الماء.
- رشة صغيرة من الفانيليا.
خطوات تحضير الأرز باللبن
- يتم في البداية غسل الأرز جيدًا ثم تصفيته ورفع وعاء على النار وإضافة إليه الكمية المحددة من الماء ثم يترك حتى يغلي.
- بعد ذلك يتم إضافة الأرز إليه ويترك حتى يصل إلى مرحلة الذوبان.
- هنا يتم إضافة السكر إليه مع التقليب المستمر بالإضافة إلى إضافة الحليب والفانيليا أيضًا.
- يتم إضافة كمية القشطة أيضاً إلى الخليط مع التقليب الجيد والتحريك المستمر.
- بعد ذلك يتم إذابة كمية النشا في كوب من الماء البارد ويضاف إلى هذا الخليط مع التقليب حتى يتم الوصول إلى القوام المناسب.
- عندما يصبح الخليط ثقيل مثل المهلبية يرفع من على النار ثم يتم سكبه في أطباق التقديم والتزين بقطع من المكسرات.
- يدخل إلى الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعة ثم يقدم بعد الوجبات حيث الطعم الشهي والمذاق المميز وبالهنا والشفا.