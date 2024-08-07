انت الان تتابع خبر بأسهل الطرق حضري البيتزا وقدميها لأسرتك على طريقة المطاعم والان مع التفاصيل
الرياض - أحمد صلاح - البيتزا واحدة من أشهر الأكلات الغربية التي انتشرت مؤخراً في الوطن العربي نتيجة لطعمها الشهي ومكوناتها البسيطة بالإضافة إلى أنها من الأكلات الغير معقدة والتي لا تحتاج إلى تحضيرات صعبة كما يمكن تناولها على العشاء أو وجبة أساسية على الغداء خاصة عند إضافة اللحوم والخضروات إليها هذا بالإضافة إلى أنها من أنواع الأكلات التي يفضلها الكبار والصغار وسوف نذكر لكم طريقة تحضير البيتزا في المنزل بكل سهولة وبدون مكونات عالية التكلفة خلال السطور القليلة القادمة فتابعوا معنا المقال للنهاية.
مكونات عمل البيتزا في المنزل
يمكن تحضير البيتزا في المنزل بكل سهولة وذلك عن طريق مجموعة من الخطوات وهي على النحو التالي:
- معلقة من السكر الأبيض.
- 3 أكواب من الدقيق الفاخر الخاص بالمخبوزات.
- كوب من الماء الدافئ.
- معلقة من الخميرة الفورية.
- 2 ملعقة من زيت الزيتون.
- ملعقة صغيرة من الملح.
مكونات عمل الصلصة
- 2 كوب من عصير الطماطم.
- ثوم.
- بصل.
- فلفل أسود.
- ملح طعام.
- ملعقة صغيرة من الزعتر.
خطوات تحضير البيتزا في المنزل
- يتم في البداية تحضير الصلصة ويكون عن طريق إضافة كمية من الزيت إلى وعاء مناسب الحجم.
- بعد ذلك يتم إضافة كل من الثوم والبصل إليه مع التقليب الجيد.
- يتم إضافة عصير الطماطم إليه عندما يتحول كلاهما إلى اللون الذهبي.
- بعد ذلك تترك الصلصة على النار مع إضافة الملح والفلفل والزعتر إليها وعند الوصول إلى القوام الثقيل ترفع من على النار وتترك حتى تبرد.
- يتم تحضير عجينة البيتزا عن طريق إضافة كل من الخميرة والسكر معًا في إناء عميق ثم إضافة كمية من الماء الدافئ مع التقليب حتى تندمج المكونات معًا وتتفاعل الخميرة.
- بعد ذلك يتم إضافة الدقيق إلى الخليط مع إضافة الملح ثم يتم العجن حتى نحصل على عجينة ناعمة ومطاطية.
- تترك العجينة لمدة نصف ساعة حتى تختمر تمامًا ويتضاعف حجمها.
- بعد ذلك يتم تشكيل العجينة على شكل البيتزا المعتاد ثم إضافة الصلصة إليها مع إضافة الحشوة حسب الرغبة التي يفضلها أفراد الأسرة من اللحوم أو الدجاج وغيرها مع إضافة شرائح الزيتون وبعض الجبن.
- تدخل البيتزا إلى الفرن حتى تنضج ثم تقدم وبالهنا والشفا.