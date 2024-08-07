انت الان تتابع خبر بأسهل الطرق حضري البيتزا وقدميها لأسرتك على طريقة المطاعم والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - البيتزا واحدة من أشهر الأكلات الغربية التي انتشرت مؤخراً في الوطن العربي نتيجة لطعمها الشهي ومكوناتها البسيطة بالإضافة إلى أنها من الأكلات الغير معقدة والتي لا تحتاج إلى تحضيرات صعبة كما يمكن تناولها على العشاء أو وجبة أساسية على الغداء خاصة عند إضافة اللحوم والخضروات إليها هذا بالإضافة إلى أنها من أنواع الأكلات التي يفضلها الكبار والصغار وسوف نذكر لكم طريقة تحضير البيتزا في المنزل بكل سهولة وبدون مكونات عالية التكلفة خلال السطور القليلة القادمة فتابعوا معنا المقال للنهاية.

مكونات عمل البيتزا في المنزل

يمكن تحضير البيتزا في المنزل بكل سهولة وذلك عن طريق مجموعة من الخطوات وهي على النحو التالي:

معلقة من السكر الأبيض.

3 أكواب من الدقيق الفاخر الخاص بالمخبوزات.

كوب من الماء الدافئ.

معلقة من الخميرة الفورية.

2 ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من الملح.

مكونات عمل الصلصة

2 كوب من عصير الطماطم.

ثوم.

بصل.

فلفل أسود.

ملح طعام.

ملعقة صغيرة من الزعتر.

خطوات تحضير البيتزا في المنزل