انت الان تتابع خبر أحلى من الجاهز.. طريقة عمل الليمون المخلل المعصفر بكل احترافية وبأقل التكاليف وبطعم روعة والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - نحتاج إلى تناول المخلل بجانب مختلف الأكلات، حيث يساهم في الشعور بلذة الطعام وجمال مذاقه، كما يعتبر هذا الأمر عادة يتبعها الكثير من الشعوب، وخاصة مخلل الليمون المعصفر، حيث يكون مذاقه مختلف عن باقي الأنواع، كما يعالج مختلف الأمراض نظراً لاحتوائه على معادن تقوي المناعة، لذلك يريد معظم ربات البيوت عمل الليمون المخلل في المنزل لتقديمه بجانب مختلف الأكلات دون الحاجة إلى شرائه، لذا سوف نوضح لكم أفضل طريقة لعمل الليمون المخلل المعصفر في المنزل.

مكونات عمل الليمون المخلل المعصفر

طبق مخلل الليمون يقدم بجانب مختلف الأكلات الشهية، حيث يزيد من جمال مذاق تلك الأكلات، ولكن شرائه قد يكون مكلف على بعض الأمهات، لذلك يبحثن عن طريقة تحضيره في المنزل بتكلفة أقل ويكون بنفس طعم الجاهز، وتتمثل أهم المقادير التي نحتاجها لتحضير الليمون المخلل المعصفر في توفير ما يلي.

كيلو من حبات الليمون.

خل أبيض.

زيت زيتون.

فلفل رومي أحمر وأخضر.

نصف كوب من الزعفران.

حبة البركة.

نحتاج لسائل التخليل 4 أكواب من ماء سلق الليمون وكركم وملح خشن وسكر وخل.

طريقة عمل الليمون المخلل المعصفر

يعتبر الليمون المخلل من أسهل أنواع المخللات التي يمكن تحضيرها في المنزل بأقل مجهود وتكلفة ويكون مذاقه مميز، ويمكن تقديمه بعد فترة بسيطة من تحضيره، حيث لا يحتاج إلا إلى توفير المكونات السابقة، وإتباع الآتي.