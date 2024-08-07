انت الان تتابع خبر طريقة عمل حلقات البصل مثل المطاعم وأفضل في 30 دقيقة والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - حلقات البصل أصبحت من المقبلات التي لها شهر واسعة بين كل البلاد العربية والأجنبية، وهي تعتمد في مكوناتها على حلقات البصل الطازج مع البيض و البقسماط لعمل المقرمشة الخارجية، طبق حلقات البصل من الأطباق الفرعية والجانبية بجانب الأطباق الرئيسية، وهي منتشرة في جميع المطاعم المحلية والعالمية بفضل مذاقها الطيب و وطبقته المقرمشة المميزة، يمكن تناول حلقات البصل مع صوصات المايونيز أو المسطردة أو الكاتشب ويمكن وضعه مع الدجاج الكريسبي أو الأستربس في الكيزر، وله طرق عدة في تناوله وتبقى النتيجة واحدة طعم رائع وتجربة مذاق مميزة، سنعرض طريقة عمل حلقات البصل مثل المطاعم وأفضل مع مقادير الوصفة.

مقادير حلقات البصل

بمكونات متوفرة وسهلة نستطيع إعداد أفضل حلقات بصل في المنزل دون اللجوء إلى شراءها من المطاعم بأسعار باهظة.

عدد 2 بصلة كبيرة.

عدد 1 كوب من الدقيق.

1/4 كوب من النشا.

كوب و 1/2 من الحليب.

ملعقة بيكنج بودر .

ملعقة ثوم بودر.

بيضة.

رشة ملح

رشة فلفل اسود.

بقسماط مطحون.

طريقة عمل حلقات البصل

نقاط بسيطة تفصلنا لعمل أفضل حلقات بصل في المنزل في دقائق والطريقة ناجحة من أول مرة.