انت الان تتابع خبر بدون بيض وبكل سهولة اعملي الكوكيز بمكونات بسيطة ومتوفرة في البيت والان مع التفاصيل
الرياض - أحمد صلاح - بسكويت الكوكيز من أكثر أنواع البسكويت المفضلة لدى الكثير من الأفراد الكبار والصغار وذلك بسبب احتوائه على قطع الشوكولاته المميزة، كما أن طريقة عمل الكوكيز بدون بيض تُعد من الوصفات الرائعة للأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاه البيض أو الأفراد الباحثين عن بدائل نباتية، نتعرف من خلال السطور التالية على الطريقة الصحيحة لعمل الكوكيز الهش.
طريقة عمل الكوكيز بدون بيض
يمكن تحضير الكوكيز بدون بيض بسهولة من خلال مكونات بسيطة غير مكلفة وهي كالتالي:
المكونات:
- كوب واحد من الدقيق الأبيض متعدد الاستخدامات.
- ½ كوب من الزبدة الطرية.
- ½ كوب من السكر البني.
- ½ كوب من السكر الأبيض حبيبات.
- ½ ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم.
- ¼ ملعقة صغيرة من الملح الأبيض.
- ¼ ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- ½ كوب من حبيبات الشوكولاتة.
طريقة التحضير:
- قبل البدء في تحضير عجينة البسكويت يجب تسخين الفرن على درجة حرارة متوسطة.
- في وعاء كبير يتم خفق الزبدة مع السكر جيدًا باستخدام المضرب الكهربائي حتى يصبح الخليط خفيف ورقيق.
- إضافة الفانيليا على الخليط مع الخلط الجيد حتى تمتزج المكونات جيدًا مع بعضها البعض.
- في وعاء آخر يتم خلط الدقيق مع بيكربونات الصوديوم والملح.
- إضافة المكونات الجافة إلى المكونات السائلة وتخلط المكونات مع بعضها حتى تتكون عجينة متماسكة.
- إضافة حبات الشوكولاتة إلى العجينة وخلطها برفق.
- تشكل العجينة إلى كرات صغيرة الحجم ومن ثم وضعها على صينية خبز مبطنة بورق الزبدة.
- يخبز الكوكيز في فرن ساخن لمدة تتراوح من 10-12 دقيقة أو حتى يصبح لونها ذهبي.
- يجب ترك قطع الكوكيز يبرد تمامًا على صينية الخبز لبضع دقائق قبل نقله إلى رف سلكي حتى تبرد تمامًا.
- يمكن تقديمه مع كوب من القهوة أو النسكافيه فهو يُعد من الوصفات الخفيفة التي يمكن تناولها في الصباح أو بين الوجبات.