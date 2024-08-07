انت الان تتابع خبر بدون بيض وبكل سهولة اعملي الكوكيز بمكونات بسيطة ومتوفرة في البيت والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - بسكويت الكوكيز من أكثر أنواع البسكويت المفضلة لدى الكثير من الأفراد الكبار والصغار وذلك بسبب احتوائه على قطع الشوكولاته المميزة، كما أن طريقة عمل الكوكيز بدون بيض تُعد من الوصفات الرائعة للأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاه البيض أو الأفراد الباحثين عن بدائل نباتية، نتعرف من خلال السطور التالية على الطريقة الصحيحة لعمل الكوكيز الهش.

طريقة عمل الكوكيز بدون بيض

يمكن تحضير الكوكيز بدون بيض بسهولة من خلال مكونات بسيطة غير مكلفة وهي كالتالي:

المكونات:

كوب واحد من الدقيق الأبيض متعدد الاستخدامات.

½ كوب من الزبدة الطرية.

½ كوب من السكر البني.

½ كوب من السكر الأبيض حبيبات.

½ ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم.

¼ ملعقة صغيرة من الملح الأبيض.

¼ ملعقة صغيرة من الفانيليا.

½ كوب من حبيبات الشوكولاتة.

طريقة التحضير: