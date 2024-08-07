انت الان تتابع خبر خطوات تنظيف الكوتشى الابيض والحفاظ علي لونه بوصفة ممتازة والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - دائمًا ما يتعرض الكوتشى الأبيض للاتساخ أو الاصفرار وسر الاهتمام بهذا اللون بالتحديد بسبب قيام العديد من الشباب بشرائه لأنه يمثل رمز الأناقة بالإضافة إلى أنه يتناسب مع جميع ألوان الملابس ويضيف لمسة من الجمال للملابس، ولكن على الرغم من ذلك إلا أنه سريع الاتساخ والتعرض للأتربة بشكل كبير ويهتم العديد من الأشخاص بالتعرف على كيفية تنظيف الكوتشى والتخلص من أي بقع أو اصفرار ولذلك نقدم لكم طرق بسيطة وفعالة غير مكلفة ولا تحتاج بذل أي مجهود.

طريقة تنظيف الكوتشى الأبيض

من الآن لن يكون هناك أي مشقة في تنظيف الكوتشى الأبيض لأننا جئنا لكم بطرق فعالة وبسيطة سيتم توضيحها بالتفصيل:

وصفة الخل وصودا الخبز، يتم استخدام هذه الوصفة لتنظيف الأحذية بشكل عام والتنظيف الكوتشى الأبيض بشكل خاص وتمتاز بفعاليتها ويتم تحضيرها من خلال الخطوات التالية:

الخطوة الأولى يتم تجهيز إناء حجمه صغير ثم يتم وضع مقدار 3 ملاعق من صودا الخبز مع ملعقة خل مع التقليب الجيد لهذا الخليط حتى يتم الحصول على عجينة بقوام ثقيل. الخطوة الثانية يتم إحضار فرشاة أسنان والتي سيتم استخدامها في تنظيف الكوتشى. الخطوة الثالثة يتم تنظيف الكوتشى بلطف من كافة الجهات حتى يتم التأكد من عملية التنظيف جيدًا ويتم ترك الخليط على الكوتشى حتى يجف بالكامل. الخطوة الأخيرة بعد جفاف الخليط يتم استخدام قطعة قماش حتى يتم مسح الخليط الموجود على الكوتشى.

وصفة معجون الأسنان

يتم استخدام معجون الأسنان لتنظيف الكوتشى الأبيض وذلك من خلال عدة خطوات متمثلة في الآتي: