انت الان تتابع خبر هيرجع أكنه جديد.. تنظيف البوتاجاز وزجاج الفرن من الدهون المتراكمة بطريقة سهلة من غير دعك ولا تعب والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - دائما من أصعب المهام على ربة المنزل هيا تنظيف المطبخ وخاصة تنظيف البوتاجاز وذلك بسبب تراكم الدهون الناتجة عن الطعام الذي تيم تحضير على البوتاجاز، لذلك دائما ما تبحث اى سيدة منزل عن طرق تنظيف البوتاجاز تسهيلا عليها التنظيف وإنجاز مهمة تنظيفه بكل سهولة مما يجعلها بعد ذلك من المهام السهلة عند التنظيف .

طرق تنظيف البوتاجاز

من أكثر المهام الصعبة عند تنظيف البوتاجاز إزالة الدهون المتراكمة على سطح البوتاجاز، لذا من خلال بعض الخطوات يمكن إزالة تلك الدهون الموجودة داخل الفرن :

في وعاء الأمونيوم نقوم بوضع ماء و٢ ليمونه كبيره طازج مقطعة نصفين.

نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة عالية وبداخله الوعاء.

اترك الفرن لمدة ساعة بداخله الوعاء والليمون حتي يتشبع الفرن بالبخار جيدا.

نقوم بفتح باب الفرن ويترك حتى يصبح دافئا.

بقطعة قماش مبللة ونقوم بمسح الفرن وسوف تزال الدهون والاوساخ بكل سهولة .

تنظيف سطح البوتاجاز

للتخلص من البقع المتراكمة على سطح البوتاجاز وذلك من خلال الخطوات التالية:

ضع صودا الخبز على سطح البوتاجاز كاملا.

قم برش خل أبيض على سطح البوتاجاز حتى يتفاعل مع صودا الخبز.

يترك لمدة ٣٠ دقيقة على الأقل.

نقوم بدعك سطح البوتاجاز باسفنجة ناعمة حتى لا يخدش السطح .

بقطعة قماش مبللة نمسح السطح من الفضلات وننظفه جيدا.

طريقة تنظيف عيون البوتاجاز

يمكن تنظيف عيون البوتاجاز باستخدام تلك الطريقة البسيطة:

نقوم بخلع عيون البوتاجاز مع التأكد بغلق زر الغاز جيدا.

في وعاء نضع ماء ساخن والقليل من صودا الخبز.

ينقع بالماء لمدة ٢٠ دقيقة.

بالإسفنجة نقوم بفرك العيون جيدا حتى نزيل الأوساخ العالقة بها.

نقوم بشطف العيون ويترك جانبا حتى تجف تماما.

يتم تركيب العيون مكانها مرة أخرى .

تنظيف الشبك وزجاج الفرن

من خلال الخليط الذي يحضر عن طريق خبز الصودا والماء يمكن تنظيف الشبك وزجاج الفرن كالاتى: