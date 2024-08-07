انت الان تتابع خبر ارخص كيراتين من النشا مفعوله مذهل لفرد الشعر وتنعيمه بدون مواد كيميائية والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - تعتبر مشكلة الشعر المجعد من أكثر المشكلات التي تعاني منها العديد من الفتيات والسيدات، حيث يبحث الكثير منهن عن طرق طبيعية لفرد الشعر بدلاً من استخدام المواد الكيميائية التي يمكن أن تسبب ضرراً كبيراً للشعر وتساقطه وواحدة من هذه الطرق الطبيعية هي استخدام النشا، الذي يعتبر من المواد الفعالة جداً في فرد الشعر ويعمل بشكل مشابه للكيراتين.

كيراتين النشا لفرد الشعر

النشا من المكونات الطبيعية التي يمكن أن تساهم في تغذية وفرد الشعر، خاصة عند خلطه مع مواد أخرى مغذية ولتحضير كيراتين النشا، نحتاج إلى

ثلاث ملاعق كبيرة من بذور الكتان

ملعقة كبيرة من النشا

كوب من الماء

وملعقة كبيرة من الماء المغلي.

طريقة التحضير

يتم وضع بذور الكتان في وعاء مع كوب من الماء ورفعهم على النار حتى الغليان.

ثم يتم تخفيض الحرارة وبعد ذلك نترك المكونات تغلي حتى تتحول إلى خليط يشبه الجل.

والخطوة التالية هي أن يتم تصفية الخليط وتركه يبرد وبعدها نضيف النشا إلى الماء المغلي ونتركه حتى يغلي.

ثم يتم خلطه مع جل الكتان ونتركه حتي يبرد تماماً.

طريقة استخدام كيراتين النشا

لاستخدام كيراتين النشا، يجب القيام بعمل الخطوت التالية:

أولاً قم بغسل الشعر جيداً بالشامبو والماء ثم يتم تجفيفه. يتم تطبيق الخليط على الشعر من اول الجذور وحتى الأطراف ثم يتم توزيعه بشكل متساوٍ. بعد ذلك نغطى الشعر ونتركه لمدة ثلاث ساعات قبل أن يتم غسله جيداً بالماء. يوصى باستخدام هذه الوصفة مرة واحدة كل شهر للحصول على أفضل النتائج، ويمكن إضافة زيوت عطرية لتحسين رائحة الخليط.

فوائد النشا للشعر

يتميز النشا بفوائده العديدة للشعر، حيث أنه: