طريقة تنظيف بلاط السيراميك والحفاظ علي لمعانه وازالة الاصفرار نهائيا

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الرياض - أحمد صلاح - تنظيف السيراميك من أكثر الأشياء التي لابد من الاهتمام بها والعناية بتنظيفها بصفة مستمرة كما يجب الإشارة إلى أن السيراميك يتعرض بشكل دائم للأتربة لذا يجب العناية به بشكل خاص والسر وراء الاهتمام بنظافة السيراميك لأنه يعكس المظهر العام للمنزل ولذلك نجد السيدات يقومون بشراء منظفات غالية الثمن لتنظيف السيراميك جيدًا ولكن الأمر لا يستدعي تكاليف باهظة، كل ما الأمر هو تطبيق بعض الوصفات الاقتصادية الفعالة و الغير مكلفة والتي سيتم توضيحها بالتفصيل من خلال السطور التالية.

طريقة تنظيف السيراميك

يتم عمل خلطة تنظيف السيراميك بالعديد من الوصفات الطبيعية المتوفرة في المنزل والتي يتم تحضيرها بكل سهولة والتي تعطي نتائج فعالة ولمعان ولذلك سيتم تسليط الضوء نحو أهم هذه الوصفات كالآتي:

مكونات الوصفة

لتر من الماء الساخن. 2 ملعقة صغيرة بيكربونات الصوديوم. ملعقة كبيرة من ملح الليمون. 2 ملعقة كبيرة من صابون الغسيل.

خطوات تنظيف السيراميك

عملية تنظيف السيراميك أمر في غاية السهولة عليكم بالالتزام بالخطوات التالية:

أولًا يتم تجهيز الدلو المستخدم في عملية المسح ثم يضاف له الماء الساخن وبيكربونات الصوديوم وملح الليمون وصابون الغسيل بعد إضافة هذه المكونات يتم القيام بعملية التقليب.

ثانيًا بعد تجهيز الخليط يتم وضعه على السيراميك مع تركه لمدة ساعة بعدها يتم تنظيف السيراميك بواسطة فرشاة لضمان نظافة السيراميك جيدًا.

وأخيرًا يتم مسح السيراميك باستخدام الماء يليها تنشيف السيراميك.

وصفة الخل لتنظيف السيراميك

الخل من أكثر المواد المستخدمة في تنظيف العديد من الأشياء ويمتاز بفعاليته الكبيرة وفي هذه الحالة يتم استخدامه لتنظيف السيراميك بشكل عميق وإليكم كل ما يتعلق بهذه الوصفة:

مكونات الوصفة

كوب من الخل.

¼ كوب من عصير الليمون.

2 لتر ماء دافئ.

طريقة تنظيف السيراميك

هناك مجموعة من الخطوات البسيطة المتبعة في تنظيف السيراميك وهي: