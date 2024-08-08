انت الان تتابع خبر اضبط الآن.. تردد قناة طيور الجنة الفضائية بدون فاصل لمتابعة افضل البرامج والأغاني الدينية والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - تعتبر قناة طيور الجنة من أهم وأشهر القنوات الفضائية للأطفال فهي واحدة من أهم القنوات التي تقدم مجموعة متنوعة من المحتوى لجذب الأطفال والبالغين، كما تسعى إلى تشجيع الأطفال على معرفة قواعد دينهم وتعاليم السنة النبوية من خلال القصص الإسلامية الهادفة، قد تحرص القناة على إصلاح سلوك الأطفال الصغار وحفظ القرآن الكريم، حيث تشتهر قناة طيور الجنة أيضا بتقديم فقرات وبرامج جذابة ترضي الصغار والكبار وتثير إعجاب الآباء.

تردد قناة طيور الجنة في نايل سات

يمكن استقبال ترددات قناة طيور الجنة الجديدة على القمر الصناعي عرب سات باستخدام الترددات التالية:

التردد: 11315.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

عامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد في قناة طيور الجنة من عرب سات

فيما يتعلق باستقبال ترددات قناة طيور الجنة على قمر عرب سات، يتم ذلك من خلال الترددات التالية:

التردد: 11274.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

عامل تصحيح الخطأ: 5/6.

كيفية إعداد قناة طيور الجنة على التلفزيون

يمكنك اتباع بعض الخطوات البسيطة لإعداد قناة طيور الجنة على التلفزيون الخاص بك وسنعرض لك أدناه كيفية إعدادها:

أول خطوة لتثبيت قناة طيور الجنة هو الانتقال إلى قائمة الإعدادات من على التلفزيون. بعد ذلك حدد التثبيت اليدوي من القائمة. انقر على القمر الصناعي الذي تريد تلقي القناة هو نايل سات. أدخل تردد قناة طيور الجنة مع معدل الترميز ومعدل تصحيح الخطأ. انقر على أيقونة بحث. يتم عرض جميع قنوات هذا التردد على الشاشة. في النهاية انقر على طيور الجنة قناة وإضافته إلى قائمة المفضلة التلفزيون ليسهل الوصول إليها.

أهم مميزات قناة طيور الجنة

يوجد لدى قناة طيور الجنة مميزات عديدة وكثيرة منها الأتي: