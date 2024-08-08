انت الان تتابع خبر طريقة تحضير تورتة الكريمسون الباردة في البيت بأقل المكونات وأسهل الخطوات والان مع التفاصيل
الرياض - أحمد صلاح - الكثير من ربات البيوت التي يرغبون في تحضير الحلويات لأبنائهم، وبالتالي يريدون معرفة خطوات تحضير تورتة الكريمسون الباردة بدون فرن، وذلك لأنهم لا يجيدون طريقتها وبالتالي حيث أنها تتم من خلال خطوات بسيطة، من خلال بعض المكونات الاقتصادية التي قد تجعل مذاقها رابع لا مثيل له، حيث يمكن الاستمتاع بتناولها مع أفراد الأسرة أو تقديمها للضيوف كما يمكن تحضيرها في المناسبات المختلفة.
مكونات تورتة الكريمسون الباردة
يمكنكم تحضير هذه المكونات للحصول على تورتة الكريمسون بطعم رائع ومميز مثل الجاهز وهي كالتالي:
- قالبين من الشيكولاتة اي حوالي 240 جرام.
- كوب كريم شانتيه.
- ملعقة من الزيت.
- كوب إلا ربع لبن.
- ثمرتان من الموز.
- كوب إلا ربع ماء بارد.
- 250 جرام بسكويت بالشوكولاتة.
- كوب فروالة.
طريقة عمل تورتة الكريمسون الباردة
يمكن اتباع الطريقة التالية لإعداد التورتة بطعم خرافي وفريد من نوعه وهي كالتالي:
- أولا افرمي الشوكولاتة جيدا ومن ثم قوي بوضعها في إناء على ماء مغلي، ثم اتركيها لكي تذوب نهائيا.
- بعد ذلك ضعي ملعقة من الزيت على الشوكولاتة المذابة.
- ومن ثم احضري القالب الخاص بالتورتة ومن الأفضل أن يكون كرتون أو سيليكون.
- بعد ذلك اسكبي طبقة من الشوكولاتة داخل القالب وقومي بتسويتها لكي تغطي القالب من الداخل.
- ومن ثم يوضع القالب داخل الثلاجة لكي تتجمد طبقة الشوكولاتة، ثم اخرجيخا وضعي عليها طبقة أخرى من الشيكولاتة وضعيها في الثلاجة مرة أخرى.
- قوم بخلط الحليب والكريم شانتيه جيدا من خلال المضرب الكهربائي، ومن ثم أضيفي إليهم الماء البارد بشكل تدريجي إلى أن يتكون قوام كريمي.
- ثم قطعي البسكويت إلى أجزاء صغيرة، ومن ثم الفراولة والموز لمكعبات صغيرة.
- بعدها ضعي البسكويت والفواكه على الكريمة وقلبي بشكل جيد.
- صبي الخليط في قالب الشوكولاتة، مع مساواة السطح.
- بعد ذلك ادخلي القالب في الثلاجة لكي يصبح الخليط متماسك ومن ثم قومي بإخراجها.
- ثم اسكبي الشيكولاته المذابة على الكريمة لتشكيل قاعدة التورتة، ثم ضعيها في الثلاجة مرة أخرى.
- بعد ذلك أخرجيها التورتة وقومي بتزيينها بخطوط الشوكولاتة البيضاء أو حسب ما ترغبين به، ومن ثم قدميها.