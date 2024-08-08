طريقة تحضير تورتة الكريمسون الباردة في البيت بأقل المكونات وأسهل الخطوات

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الرياض - أحمد صلاح - الكثير من ربات البيوت التي يرغبون في تحضير الحلويات لأبنائهم، وبالتالي يريدون معرفة خطوات تحضير تورتة الكريمسون الباردة بدون فرن، وذلك لأنهم لا يجيدون طريقتها وبالتالي حيث أنها تتم من خلال خطوات بسيطة، من خلال بعض المكونات الاقتصادية التي قد تجعل مذاقها رابع لا مثيل له، حيث يمكن الاستمتاع بتناولها مع أفراد الأسرة أو تقديمها للضيوف كما يمكن تحضيرها في المناسبات المختلفة.

مكونات تورتة الكريمسون الباردة

يمكنكم تحضير هذه المكونات للحصول على تورتة الكريمسون بطعم رائع ومميز مثل الجاهز وهي كالتالي:

قالبين من الشيكولاتة اي حوالي 240 جرام.

كوب كريم شانتيه.

ملعقة من الزيت.

كوب إلا ربع لبن.

ثمرتان من الموز.

كوب إلا ربع ماء بارد.

250 جرام بسكويت بالشوكولاتة.

كوب فروالة.

طريقة عمل تورتة الكريمسون الباردة

يمكن اتباع الطريقة التالية لإعداد التورتة بطعم خرافي وفريد من نوعه وهي كالتالي: