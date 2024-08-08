انت الان تتابع خبر ب2 بيضة هتعملي ماربل كب كيك الفانيليا ألذ وأحلي كيك ممكن تدوقيه مع كوب شاي والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - يعتبر ماربل كب كيك الفانيليا من أشهي أنواع الكيك والتي يمكنك تقديمها لأسرتك أو للضيوف مع المشروب المفضل لديهم، وهي وجبة غذائية خفيفة وسريعة وتحتوي على قيمة غذائية عالية لاحتوائها على الحليب والكاكاو، ونحن في هذا المقال سوف نقدم لكم خطوات تحضيرها بمكونات بسيطة من مطبخك.

طريقة عمل ماربل كب كيك الفانيليا

يمكنك الآن تحضير حلويات بسيطة وسريعة لأطفالك من خلال إتباع الخطوات التالية:

المكونات:

كوب وربع دقيق منخول.

نصف كوب لبن رائب.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

رشة ملح.

نصف كوب زبدة أو زيت.

2 بيضة بدرجة حرارة المطبخ.

ملعقة صغيرة فانيليا.

كوب إلا ربع سكر.

ملعقة كبيرة كاكاو خام.

ملعقة حليب.

طريقة التحضير ماربل كب كيك الفانيليا