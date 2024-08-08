انت الان تتابع خبر ب2 بيضة هتعملي ماربل كب كيك الفانيليا ألذ وأحلي كيك ممكن تدوقيه مع كوب شاي والان مع التفاصيل
الرياض - أحمد صلاح - يعتبر ماربل كب كيك الفانيليا من أشهي أنواع الكيك والتي يمكنك تقديمها لأسرتك أو للضيوف مع المشروب المفضل لديهم، وهي وجبة غذائية خفيفة وسريعة وتحتوي على قيمة غذائية عالية لاحتوائها على الحليب والكاكاو، ونحن في هذا المقال سوف نقدم لكم خطوات تحضيرها بمكونات بسيطة من مطبخك.
طريقة عمل ماربل كب كيك الفانيليا
يمكنك الآن تحضير حلويات بسيطة وسريعة لأطفالك من خلال إتباع الخطوات التالية:
المكونات:
- كوب وربع دقيق منخول.
- نصف كوب لبن رائب.
- ملعقة صغيرة بيكنج بودر.
- رشة ملح.
- نصف كوب زبدة أو زيت.
- 2 بيضة بدرجة حرارة المطبخ.
- ملعقة صغيرة فانيليا.
- كوب إلا ربع سكر.
- ملعقة كبيرة كاكاو خام.
- ملعقة حليب.
طريقة التحضير ماربل كب كيك الفانيليا
- نحضر بولة عميقة ونضع بداخلها السكر مع الزبدة ويجب أن تكون باردة قليلا للحصول على أفضل نتيجة.
- نخفق المكونات بالمضرب الكهربائي لحين الحصول على قوام كريمي كثيف أضيفي البيض واحدة تلو الأخري.
- وأيضا الفانيليا مع الاستمرار في الخفق في وعاء أخر نضع الدقيق المنخول مع البيكنج بودر ورشة الملح.
- نقلب المكونات الجافة لكي تتداخل وتضاف على المكونات السائلة مع اللبن الرائب ونقلب المكونات.
- لحين الحصول على خليط الكيك المضبوط وإذا لم يتوافر لديك لبن رائب يمكنك إحضار كوب لبن وأضيفي إليه عصير ليمونة.
- وملعقة صغيرة خل واتركيه في المطبخ قليلا لكي يصبح رائب سوف تلاحظي أن قوام هذا الصبح سميك قليلا.
- نحضر قوالب الكب كيك وندهنها بالزيت أو نغلفها بالأوراق الخاصة بها ونصب بداخلها كمية مناسبة من الخليط.
- نأخذ جزء من خليط الكيك ونضيف إليه ملعقة كاكاو مذاب في اللبن ونقلب المكونات لكي تتداخل.
- نضع الخليط في كيس حلواني ونقوم بعمل أشكال عشوائية على الوجه ونضعها في فرن ساخن مسبقا.
- عندما تنضج كب كيك الفانيليا نتركها لكي تبرد ثم تقدم مع كوب شاي باللبن وبالهنا والشفا.