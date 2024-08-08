انت الان تتابع خبر فرحي أطفالك بأجمل الحلويات الشهية.. بسكوت جوز الهند المقرمش بطريقة سهلة وإقتصادية وطعمه لذيذ لا يقاوم والان مع التفاصيل
الرياض - أحمد صلاح - توجد أنواع مختلفة من الحلويات الشهية التي يمكنك تحضيرها داخل المنزل مثل بسكويت جوز الهند الرائع المحبب لدى الكبير والصغير، والذي يتم تحضيره بمكونات اقتصادية مفيدة وبدون بذل الكثير من المجهود أو الاحتياج لوقت طويل، وتستطيعين تقديمه في المناسبات أو الاحتفالات البسيطة لمكافئة اطفالك، ويقدم أيضاً في الصباح كوجبة افطار مختلفة مع الحليب الساخن.
طريقة عمل بسكويت جوز الهند
لمعرفة افضل طريقة لتحضير بسكويت جوز الهند المميز داخل المنزل اتبع التالي:
المكونات:
- كوب كبير من السكر الأبيض.
- كوب كبير من الحليب السائل.
- ملعقة ممتلئة من البكينج بودر.
- ملعقة من الفانيليا.
- رشة من ملح الطعام.
- كوب كبير من جوز الهند.
- عدد أربعة من البيض.
- أربع أكواب من الدقيق الفاخر.
- كوب من جوز الهند المبشور للتزيين.
طريقة التحضير:
- جهزي وعاء كبير الحجم وضعي به البيض والسكر وابدائى في الخفق جيدًا مع اضافة الحليب السائل والفانيليا حتى يتم ذوبان السكر بشكل تام.
- ضعي البيكنج بودر وجوز الهند والملح بشكل تدريجي وقلبي جميع المكونات جيدًا مع بعضها.
- اضيفي الدقيق الأبيض الفاخر مع الاستمرار في العجن حتى تحصلي على عجينة متماسكة.
- قومي بتغطية العجين واتركيه حتى يرتاح لمدة لا تقل عن ثلاثين دقيقة.
- بعد مرور الوقت المذكور قومي بتشكيل العجينة على هيئة كرات صغيرة الحجم ثم اغمسيها داخل جوز الهند المبشور.
- احضري صينية كبيرة وقومي تبطينها باستخدام ورق الزبدة وابدائى في رص البسكويت واحدة تلو الاخرى مع ترك مسافات متساوية بينها.
- ضعي صينية البسكويت المجهزة داخل الفرن الساخن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة تتراوح بين خمسة عشر إلى عشرين دقيقة حتي يصبح باللون الذهبي المميز.
- اخرجي البسكويت من الفرن بعد النضج واتركيه حتي يبرد بشكل تام ثم قومي بتقديمه مع الحليب الساخن بمذاق رائع.