انت الان تتابع خبر فرحي أطفالك بأجمل الحلويات الشهية.. بسكوت جوز الهند المقرمش بطريقة سهلة وإقتصادية وطعمه لذيذ لا يقاوم والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - توجد أنواع مختلفة من الحلويات الشهية التي يمكنك تحضيرها داخل المنزل مثل بسكويت جوز الهند الرائع المحبب لدى الكبير والصغير، والذي يتم تحضيره بمكونات اقتصادية مفيدة وبدون بذل الكثير من المجهود أو الاحتياج لوقت طويل، وتستطيعين تقديمه في المناسبات أو الاحتفالات البسيطة لمكافئة اطفالك، ويقدم أيضاً في الصباح كوجبة افطار مختلفة مع الحليب الساخن.

طريقة عمل بسكويت جوز الهند

لمعرفة افضل طريقة لتحضير بسكويت جوز الهند المميز داخل المنزل اتبع التالي:

المكونات:

كوب كبير من السكر الأبيض.

كوب كبير من الحليب السائل.

ملعقة ممتلئة من البكينج بودر.

ملعقة من الفانيليا.

رشة من ملح الطعام.

كوب كبير من جوز الهند.

عدد أربعة من البيض.

أربع أكواب من الدقيق الفاخر.

كوب من جوز الهند المبشور للتزيين.

طريقة التحضير: