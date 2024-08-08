طريقة زيادة نمو الشعر وكثافته طبيعيًا بمواد تساعد على تطويل وتنعيم الشعر

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الرياض - أحمد صلاح - هل تعاني من ضعف الشعر وتساقطه؟ سنقدم لك العديد من الوصفات الطبيعية التي تعمل على زيادة نمو الشعر وكثافته، ومواجهة مشاكل فروة الرأس، كما تعالج تلف الشعر وتمنحه نعومة ولمعان، تابعي معنا.

طريقة زيادة نمو الشعر وكثافته بالعسل وزيت الزيتون

تعتبر وصفة العسل وزيت الزيتون من الوصفات التي تعمل على زيادة نمو الشعر وكثافته لاحتوائها على العديد من العناصر المفيدة والطبيعية للشعر، وتتكون هذه الوصفة من الآتي:

زيت زيتون ملعقة كبيرة.

عسل طبيعي ملعقة كبيرة.

بياض بيضة.

طريقة تحضير الوصفة

لتحضير وصفة زيت الزيتون والعسل لزيادة نمو الشعر وكثافته، يمكنك القيام بما يلي:

امزجي جميع المكونات مع بعضهم بشكل جيد لتحصلي على عجينة لينة. قومي بوضع الخليط على الشعر لمدة 10 دقائق أو أكثر. بعد ذلك اشطفي الشعر جيدًا بالماء البارد والشامبو.

بياض البيض لتنعيم الشعر ومنع تساقطه

مكنك استخدام وصفة بياض البيض للحصول على شعر ناعم وهي كالتالي:

احضري بياض بيضتين وامزجيهما جيدًا، ثم اتركيه على الشعر لمدة 15 إلى 20 دقيقة. بعد ذلك اغسلي الشعر بالماء والشامبو. ستمنحك هذه الوصفة شعرًا ناعمًا وطويلًا بفضل احتواء البيض على جميع العناصر التي تغذي فروة الرأس مثل الحديد والبروتينات والزنك والفوسفور.

ماء البصل لتطويل وتكثيف الشعر

يحتوي البصل على مادة الكبريت التي تساعد على زيادة كثافة الشعر وتطويله في وقت قصير، يمكن استخدام الوصفة كالتالي:

احضري ثلاث حبات بصل وافرميه جيدًا في الكبة ثم صفي البصل من الماء. ضعي الماء المستخرج من عصر البصل على شعرك لمدة 15 دقيقة. بعد ذلك اشطفي الشعر بالماء الدافئ والشامبو. للحصول على نتائج مرضية، قومي بتكرار هذه الوصفة مرتين في الأسبوع.

الفلفل وزيت الزيتون لتطويل الشعر

يمكنك استخدام هذه الوصفة للحصول على شعر طويل وكثيف وطريقة الاستخدام كالتالي: