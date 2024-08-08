انت الان تتابع خبر خطوات زراعة النعناع في المنزل لتعطير وللتخلص من النمل والذباب والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - النعناع هو عشبة ذات رائحة قوية تطرد النمل والذباب، ويتم زراعته في المنازل بشكل أكبر، إلى جانب أنه سريع النمو، وطعمه ورائحته المميزة،وله أصناف النعناع، فيوجد نعناع الليمون، والنعناع الحلو، ونعناع التفاح، وغير ذلك، ولان زهرة النعناع من اهم الزهور التي يحبها الكثير من الناس من حيث الشورب او تعطير المكان لذا سوف نتعرف على طرق زراعته بأبسط المكونات خلال السطور التالية.

كيفية الحصول على النعناع

تستطيع الحصول على شتلات النعناع من الحدائق المعدة لهذا عن طريق اتباع الخطوات التالية:

يتم قطع جزء من نبتة نعناع مزروعة سابقاً حوالى 10 سم من الفرع، ويتم إزالة حوالي 1 سم من أعلى الفرع، ليتم السماح بنمو الفروع الجديدة مكانه، وليس من المهم أن يكون الفرع يحمل الأوراق. يتم وضع الفرع في وعاء من الماء، ورفع الأوراق التي قد تكون تحت مستوى الماء. بعد أسبوع سوف تبدأ تظهر جذور بيضاء صغيرة. يترك الفرع إلى أسبوع حتى تصل الجذور للطول المناسب. يجب التأكد من أن تقوم بتغيير الماء كل أربعة إلى خمسة أيام لمنع تلف النتبة.

خطوات زراعة النعناع

لكي تقوم بزراعة النعناع يجب اتباع النقاط الآتية: