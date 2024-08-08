خطوت أشهر وصفتين لتحضير نبات قرع العسل بالبشاميل

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الرياض - أحمد صلاح - قرع العسل بالبشاميل من الأطباق التي تم ابتكارها في المطبخ المصري وذلك لأن القرع العسل من أشهر النباتات التي يتم زرعها في مصر و يستخدمها العرب في إعداد الوصفات المتنوعة منها الحلو والحادق وهذا حسب الرغبة ومن ضمنها هذه الوصفة التى سنوفرها لكم من خلال الفقرات التالية.

مقادير عمل قرع العسل بالبشاميل

مقادير التحضير التي تساعدك في الحصول على وصفة ناجحة وتكون هذه المقادير عبارة عما يلي:

ملعقة زبدة.

كيلو ونصف قرع عسل مقطع.

كوب سكر.

زبيب وجوز الهند.

قرفة.

فانيليا.

كوب لبن كامل الدسم.

ثلاث ملاعق دقيق.

علبة كريم شانتيه.

خطوات عمل قرع العسل بالبشاميل

الخطوات التي يجب اتباعها عند الرغبة في تحضير القرع بالبشاميل وتلك الخطوات تكون على النحو التالي:

ضعي قرع العسل على النار مع السكر واتركيه حتى يظهر ماء معه.

بعد ذلك اخرجي الماء من قرع العسل واهرسيه لحين الاستخدام.

احضر القالب المراد التحضير به وقومي بدهنه بالزبدة ثم وضع قرع العسل به.

اسكبي الزبيب وجوز الهند عليه بالإضافة إلى القرفة.

جهزي كريمة البشاميل عن طريق وضع الزبدة مع الدقيق واللبن وماء قرع العسل وخفقهم جيدا.

اضيفي الكريم شانتيه على الخليط والخفق على النار حتى تتماسك قليلا.

اسكبي الكريمة على القرع وادخليها الفرن حتى تجهز.

اشعلي نار الشواية على الصينية حتى يأخذ الوجع لون.

اخرجي الصينية من الفرن للتقديم ساخن بالهناء والعافية.

طريقة أخرى لعمل قرع العسل بالبشاميل

الطريقة الثانية لتجهيز هذه الوصفة تتطلب منك إحضار ما يلي:

كيلو من قرع العسل المقطع.

كوب إلا ربع من السكر الأبيض.

ملعقتان دقيق.

كوبان لبن.

رشة ملح.

ملعقتان سمنة.

مكسرات حسب الحاجة.

طريقة التحضير تكون شاملة للخطوات التالية: