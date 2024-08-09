انت الان تتابع خبر بأبسط المكونات وبأقل تكلفة وفي أسرع وقت ممكن حضري كيكة الشوكولاتة الاقتصادية بأحلى طعم هتبهري ولادك بيها والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - كيكة الشوكولاتة من الحلويات اللذيذة والمفضلة للكبار والصغار، يعشقها الأطفال بشكل كبير لذلك تهتم الأمهات بتحضيرها باستمرار لتلبية رغبات الأولاد، فهي يمكن تناولها في وجبة الإفطار مع كوب من الحليب، أو العشاء أيضًا أو تناولها بين الوجبات، ويمكن تحضير كيكة شوكولاتة اقتصادية بأقل المكونات لكي تكون أقل تكلفة وبنفس المذاق الرائع للكيك الجاهز.

كيكة شوكولاتة اقتصادية

يمكنك تحضير كيكة شوكولاتة لذيذة بأقل المكونات وأسهل طريقة وفي أسرع وقت ممكن وذلك كالآتي:

المكونات:

كوب واحد من الدقيق الأبيض.

نصف كوب من الماء الساخن.

نصف كوب من الزيت.

نصف كوب من السكر.

بيضة واحدة.

ملعقة صغيرة واحدة من البيكنج بودر.

رشة فانيليا.

ربع كوب من الكاكاو الخام.

طريقة التحضير