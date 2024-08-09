انت الان تتابع خبر بأبسط المكونات وبأقل تكلفة وفي أسرع وقت ممكن حضري كيكة الشوكولاتة الاقتصادية بأحلى طعم هتبهري ولادك بيها والان مع التفاصيل
الرياض - أحمد صلاح - كيكة الشوكولاتة من الحلويات اللذيذة والمفضلة للكبار والصغار، يعشقها الأطفال بشكل كبير لذلك تهتم الأمهات بتحضيرها باستمرار لتلبية رغبات الأولاد، فهي يمكن تناولها في وجبة الإفطار مع كوب من الحليب، أو العشاء أيضًا أو تناولها بين الوجبات، ويمكن تحضير كيكة شوكولاتة اقتصادية بأقل المكونات لكي تكون أقل تكلفة وبنفس المذاق الرائع للكيك الجاهز.
كيكة شوكولاتة اقتصادية
يمكنك تحضير كيكة شوكولاتة لذيذة بأقل المكونات وأسهل طريقة وفي أسرع وقت ممكن وذلك كالآتي:
المكونات:
- كوب واحد من الدقيق الأبيض.
- نصف كوب من الماء الساخن.
- نصف كوب من الزيت.
- نصف كوب من السكر.
- بيضة واحدة.
- ملعقة صغيرة واحدة من البيكنج بودر.
- رشة فانيليا.
- ربع كوب من الكاكاو الخام.
طريقة التحضير
- في الخلاط الكهربائي ضعي السكر والزيت واضربيهم جيدًا حتى يذوب السكر تمامًا.
- ضيفي لهم البيضة أيضًا مع الاستمرار في الضرب حتى تتجانس المكونات ويصبح الخليط هش ويتحول لونه إلى اللون الفاتح.
- احضري وعاء وضعي به الدقيق والبيكنج بودر والفانيليا والكاكاو الخام وقلبيهم مع بعض جيدًا.
- ضعي الخليط السائل على الخليط الجاف تدريجيًا مع التقليب.
- ضيفي الماء الساخن أيضًا، واستمري في تقليب المكونات مع بعضها حتى الحصول على خليط متجانس وقوامه مناسب.
- في حالة كان الخليط سميك يمكنك تزويد ربع كوب من الماء مع الاستمرار في التقليب حتى تتجانس المكونات مرة اخرى.
- احضري صينية صغيرة الحجم وادهنيها بالزيت وضعي بها الخليط وادخليها فرن ساخن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.
- اتركيها مدة لا تزيد عن ربع ساعة، لابد من اختبار النضج قبل إخراجها من الفرن.
- ضعي السكين بها إذا خرجت نظيفة تكون الكيكة اكتملت النضج، أما إذا خرجت بها عجين فهي تحتاج إلى وقت زائد في التسوية.
- بعد التأكد من أنها نضجت اخرجي الصينية من الفرن واتركيها تبرد قليلًا ثم قطعيها وقدميها في أطباق التقديم.