انت الان تتابع خبر حولت شعري باللون الكستنائي بمكونات من المطبخ والنتيجة فوري وهتقولي وداعا للصبغات الضارة للشعر والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - يعد اللون الكستنائي من ألوان الصبغة المنتشرة بين النساء وذلك لكونه من الألوان الجذابة المناسبة لجميع ألوان البشرة ويمنح النساء إطلاله متجددة ومشرقة فضلاً عن كونه من الألوان العصرية، وانتشر في الآونة الأخيرة بعض الوصفات الطبيعية البديلة للصبغات الكيميائية التي يمكن استخدامها لصبغ الشعر باللون الكستنائي في المنزل، وسننقل لكم خطوات تحضير هذه المكونات وطريقة تطبيقها على الشعر.

صبغ الشعر باللون الكستنائي باستخدام الشاي

يحتوي الشاي على نسبة عالية من الكافيين ومضادات الأكسدة وبذلك فهو يعمل على تعزيز نمو الشعر ويمنع التساقط، وبجانب فوائده الممتازة للشعر فهو يعمل على إعطاء الشعر لون كستنائي في حالة استخدامه على النحو التالي:

وضع 5 أكياس شاي في كوبان ماء مغلي وتركهم جانبًا حتى يبرد منقوع الشاي.

يوضع منقوع الشاي على الشعر وتركه مدة 45 دقيقة.

غسل الشعر والاستمتاع بلون شعر كستنائي رائع.

تكرار الوصفة مرة في الأسبوع للحصول على الدرجة المطلوبة.

صبغ الشعر باللون الكستنائي باستخدام النسكافيه

يعرف النسكافيه بقدرته على تعزيز نمو الشعر وزيادة كثافته فهو يضم كافيين بنسبة أكبر من الشاي وهو كذلك يقلل من ظهور الشيب، ويتم استخدامه للحصول على شعر باللون كستنائي كما يلي:

المكونات:

ثلاث ملاعق كبيرة نسكافيه.

ملعقة حناء.

نصف كوب زيت زيتون.

صفار بيضة.

ملعقتين صغيرتين مسحوق كركم.

ثلاث ملاعق كبيرة عسل أبيض.

ثلاث عبوات أعشاب بيروكسيد.

طريقة الاستخدام:

خلط النسكافيه مع زيت الزيتون في وعاء بشكل جيد، ثم خلط باقي المكونات في وعاء أخر.

وضع الخليطين على بعضهما البعض وإعادة خلطهم جيدًا، ثم تغطية الوعاء وتركه لمدة 6 ساعات جانبًا.

غسل الشعر جيدًا وتجفيفه بدون ترطيب.

بعد مرور الوقت يتم توزيع الخليط على الشعر المغسول.

ترك الخليط على الشعر لمدة 7 ساعات أو حتى ملاحظة ظهور درجة اللون المطلوبة.

غسل الشعر بالشامبو والماء الدافئ جيدًا للتأكد من تخلص الشعر من بقايا الحناء.

طريقة تطبيق الصبغة

لضمان توزيع الصبغة على الشعر بشكل متساوي يجب توزيعها من الأمام نحو الخلف ومن أعلى نحو الأطراف، ثم لف الشعر وتثبيته باستخدام توكه أو ملق، ويجدر الإشارة إلى ضرورة تجربة أي صبغة على الجلد قبل تطبيقها على الشعر للتأكد من عدم وجود حساسية تجاه أي مكوناتها.