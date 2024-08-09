انت الان تتابع خبر طريقة عمل كريب النوتيلا في البيت بطعم خيالي ومكونات بسيطة اقتصادية أحلى من الجاهز الكل هيسألك عليه والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - كريب النوتيلا هو أحد أشهر أنواع الحلويات التي تجمع بين الطعم اللذيذ وسهولة التحضير، يتميز هذا الطبق الفرنسي الشهير بكونه خفيفا ومناسبا لأي وقت من اليوم، سواء كان إفطارا مميزا أو حلوى سريعة تقدم بعد الغداء أو العشاء، النوتيلا تضيف له طعما غنيا وشهيا لا يقاوم، مما يجعله مفضلا لدى الكبار والصغار على حد سواء.

مكونات عمل كريب النوتيلا

لابد من تجهيز بعض المكونات الأساسية لعمل حلوى كريب النوتيلا في المنزل، وهي كالتالي:

1 كوب من الدقيق.

2 بيضة.

1/2 كوب من الحليب.

1/4 كوب من الماء.

2 ملعقة كبيرة من الزبدة الذائبة.

1/4 ملعقة صغيرة من الملح.

1 ملعقة كبيرة من السكر (اختياري لإضافة طعم حلو خفيف).

مكونات الحشو

1/2 كوب من نوتيلا.

شرائح من الفواكه (مثل الموز أو الفراولة).

سكر بودرة للتزيين (اختياري).

طريقة تحضير كريب النوتيلا

بعد أن تعرفنا على المكونات اللازمة، سنتعرف سويا على طريقة التحضير بالخطوات التالية: