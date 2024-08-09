انت الان تتابع خبر طريقة عمل كريب النوتيلا في البيت بطعم خيالي ومكونات بسيطة اقتصادية أحلى من الجاهز الكل هيسألك عليه والان مع التفاصيل
الرياض - أحمد صلاح - كريب النوتيلا هو أحد أشهر أنواع الحلويات التي تجمع بين الطعم اللذيذ وسهولة التحضير، يتميز هذا الطبق الفرنسي الشهير بكونه خفيفا ومناسبا لأي وقت من اليوم، سواء كان إفطارا مميزا أو حلوى سريعة تقدم بعد الغداء أو العشاء، النوتيلا تضيف له طعما غنيا وشهيا لا يقاوم، مما يجعله مفضلا لدى الكبار والصغار على حد سواء.
مكونات عمل كريب النوتيلا
لابد من تجهيز بعض المكونات الأساسية لعمل حلوى كريب النوتيلا في المنزل، وهي كالتالي:
- 1 كوب من الدقيق.
- 2 بيضة.
- 1/2 كوب من الحليب.
- 1/4 كوب من الماء.
- 2 ملعقة كبيرة من الزبدة الذائبة.
- 1/4 ملعقة صغيرة من الملح.
- 1 ملعقة كبيرة من السكر (اختياري لإضافة طعم حلو خفيف).
مكونات الحشو
- 1/2 كوب من نوتيلا.
- شرائح من الفواكه (مثل الموز أو الفراولة).
- سكر بودرة للتزيين (اختياري).
طريقة تحضير كريب النوتيلا
بعد أن تعرفنا على المكونات اللازمة، سنتعرف سويا على طريقة التحضير بالخطوات التالية:
- في وعاء كبير، اخلط الدقيق مع الملح والسكر (إذا كنت تستخدمه).
- في وعاء آخر، اخفق البيض، ثم أضف الحليب والماء والزبدة الذائبة واستمر في الخفق حتى يتجانس الخليط.
- أضف المكونات السائلة إلى الخليط الجاف بالتدريج مع التحريك المستمر حتى تحصل على عجينة ناعمة وخالية من الكتل.
- سخن مقلاة غير لاصقة على نار متوسطة، وقم بدهنها بقليل من الزبدة.
- اسكب كمية من العجينة في المقلاة بحيث تغطي القاعدة بطبقة رقيقة، انتظر حتى يتحمر الجزء السفلي من الكريب، ثم اقلبه بحرص لطهي الجانب الآخر، يجب أن يكون لون الكريب ذهبي فاتح.
- كرر العملية حتى تنتهي من طهي جميع الكريب، وتأكد من دهن المقلاة بالزبدة بين كل كريب وآخر.
- ضع كمية مناسبة من النوتيلا على نصف الكريب المطهو، ثم أضف شرائح الفواكه حسب رغبتك.
- اطو الكريب على الحشو ليأخذ شكل نصف دائرة، ثم اطوه مرة أخرى ليأخذ شكل ربع دائرة.
- ضع الكريب في طبق التقديم، ورشه بقليل من السكر البودرة للتزيين.