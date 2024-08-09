انت الان تتابع خبر طريقة عمل مخلل الليمون المعصفر السريع في أسبوع هتاكلي ليمون دايب وطعمه خطير والان مع التفاصيل
الرياض - أحمد صلاح - يعتبر الليمون المعصفر من أشهر أنواع المخللات والتي يفضل الكثير منا تناوله بجانب الطعام لفتح الشهية، ويقوم الكثير منا بشرائه دائما من المحلات وفي الحقيقة أننا لا نضمن جودته ومن الأفضل عمله في البيت للإستفادة من القيمة الغذائية التي توجد بداخله، وفي هذا المقال سوف نوضح لكم طريقة عمله في أسبوع بخطوات بسيطة فتابعونا.
طريقة عمل مخلل الليمون المعصفر السريع
يمكنك الآن تحضير ألذ مقبلات سريعة وشهية بخطوات بسيطة في البيت من خلال إتباع الخطوات التالية:
المكونات:
- كيلو ليمون أصفر.
- 2 حبة فلفل أحمر حار.
- 4 فصوص ثوم بقشرة.
- نصف كوب عصفر.
- ربع كوب حبة البركة.
- ربع كيلو فلفل أخضر حار.
- كوب جزر مبشور.
مكونات محلول التخليل:
- 4 ملاعق كبيرة ملح.
- 4 أكواب ماء.
- ملعقة خل.
- ملعقة كبيرة سكر.
طريقة التحضير:
- نغسل الليمون جيدا تحت الماء الجاري للتخلص من الأتربة والشوائب العالقة به نحضر وعاء ونضع بداخله ماء.
- ويرفع على النار ويترك حتى الغليان أضيفي الليمون في الماء المغلي ويسلق ربع سلقه ثم يوضع في وعاء به ثلج.
- هذه الخطوة هامة لأنها تساعد على وقف التسوية في وعاء أخر نجهز محلول التخليل من خلال وضع الماء.
- مع الملح وأيضا الخل والسكر ونقلب المكونات ونرفعها على النار حتى الغليان ويرفع جانبا لكي يبرد.
- نعقم البرطمان باستخدام وعاء به ماء مغلي أو نغسله في غسالة الأطباق ويترك لكي يجف في وعاء أخر.
- نجهز الحشوة من خلال وضع الجزر مع حبة البركة والفلفل الحار وأيضا العصفر ونقلب المكونات.
- نشق الليمون من المنتصف باستخدام السكين ونضع كمية مناسبة من الحشوة بداخله ويرص في البرطمان.
- وبين كل طبقة ليمون والأخري نضع الفلفل الأخضر الحار مع الثوم الصحيح ونكرر نفس الخطوة لكي تنتهي الكمية.
- نصب محلول التخليل على المكونات ونغلق البرطمان ويرج قليلا ثم يترك لمدة أسبوع وبعد ذلك يقدم.