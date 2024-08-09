انت الان تتابع خبر طريقة عمل مخلل الليمون المعصفر السريع في أسبوع هتاكلي ليمون دايب وطعمه خطير والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - يعتبر الليمون المعصفر من أشهر أنواع المخللات والتي يفضل الكثير منا تناوله بجانب الطعام لفتح الشهية، ويقوم الكثير منا بشرائه دائما من المحلات وفي الحقيقة أننا لا نضمن جودته ومن الأفضل عمله في البيت للإستفادة من القيمة الغذائية التي توجد بداخله، وفي هذا المقال سوف نوضح لكم طريقة عمله في أسبوع بخطوات بسيطة فتابعونا.

طريقة عمل مخلل الليمون المعصفر السريع

يمكنك الآن تحضير ألذ مقبلات سريعة وشهية بخطوات بسيطة في البيت من خلال إتباع الخطوات التالية:

المكونات:

كيلو ليمون أصفر.

2 حبة فلفل أحمر حار.

4 فصوص ثوم بقشرة.

نصف كوب عصفر.

ربع كوب حبة البركة.

ربع كيلو فلفل أخضر حار.

كوب جزر مبشور.

مكونات محلول التخليل:

4 ملاعق كبيرة ملح.

4 أكواب ماء.

ملعقة خل.

ملعقة كبيرة سكر.

طريقة التحضير: