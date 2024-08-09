انت الان تتابع خبر أجمل الحلويات والمخبوزات المثالية.. أعملي مخبوز السينابون بشكل جديد هش وقطني غني بنكهة القرفة وطعمه حكاية مش هتبطلي تعمليه والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - السينابون مخبوز طري وله طعم مختلف وجميل، غني بنكهة القرفة، نتناوله ساخنًا، وهو مشبع ويمكن تناوله يوميًا كتحلية مميزة بين الوجبات، يمكننا تناوله أيضًا في الصباح الباكر قبل العمل أو المدارس والجامعات كوجبة خفيفة وسريعة، سوف نقدمه بوصفة سهلة وسريعة من المطبخ، حيث يمكننا صنعه في وقت قياسي وبمكونات وخامات اقتصادية ومتوفرة.

طريقة عمل السينابون

يعتبر السينابون نوعًا من الحلويات المخبوزة ذات طعم ورائحة جذابة جدًا، سوف نستمتع بألذ طعم، فهو يناسب جميع أفراد الأسرة، لذلك قررنا صنعه في المنزل بطعم رائع وشكل جديد، من خلال الخطوات التالية سنتعرف على طريقة عمله وهي كالأتي:

المكونات التالية:

● 600 جرام من الدقيق.

● كوب وربع حليب.

● بيضتان.

● 80 جرام سكر.

● 200 جرام زبدة.

● نصف ملعقة صغيرة ملح.

● ثلاث ملاعق صغيرة خميرة فورية.

● ملعقة بيكنج بودر.

● ملعقتان كبيرتان حليب بودرة.

للحشوة:

● 260 جرام سكر بني.

● كوب إلا ربع زبدة.

● 4 ملاعق قرفة.

● فانيليا (اختياري).

لخليط التغطية:

● بيضتان.

● ملعقتان كبيرتان حليب.

● فانيليا.

طريقة التقديم والتحضير: