انت الان تتابع خبر أجمل الحلويات والمخبوزات المثالية.. أعملي مخبوز السينابون بشكل جديد هش وقطني غني بنكهة القرفة وطعمه حكاية مش هتبطلي تعمليه والان مع التفاصيل
الرياض - أحمد صلاح - السينابون مخبوز طري وله طعم مختلف وجميل، غني بنكهة القرفة، نتناوله ساخنًا، وهو مشبع ويمكن تناوله يوميًا كتحلية مميزة بين الوجبات، يمكننا تناوله أيضًا في الصباح الباكر قبل العمل أو المدارس والجامعات كوجبة خفيفة وسريعة، سوف نقدمه بوصفة سهلة وسريعة من المطبخ، حيث يمكننا صنعه في وقت قياسي وبمكونات وخامات اقتصادية ومتوفرة.
طريقة عمل السينابون
يعتبر السينابون نوعًا من الحلويات المخبوزة ذات طعم ورائحة جذابة جدًا، سوف نستمتع بألذ طعم، فهو يناسب جميع أفراد الأسرة، لذلك قررنا صنعه في المنزل بطعم رائع وشكل جديد، من خلال الخطوات التالية سنتعرف على طريقة عمله وهي كالأتي:
المكونات التالية:
● 600 جرام من الدقيق.
● كوب وربع حليب.
● بيضتان.
● 80 جرام سكر.
● 200 جرام زبدة.
● نصف ملعقة صغيرة ملح.
● ثلاث ملاعق صغيرة خميرة فورية.
● ملعقة بيكنج بودر.
● ملعقتان كبيرتان حليب بودرة.
للحشوة:
● 260 جرام سكر بني.
● كوب إلا ربع زبدة.
● 4 ملاعق قرفة.
● فانيليا (اختياري).
لخليط التغطية:
● بيضتان.
● ملعقتان كبيرتان حليب.
● فانيليا.
طريقة التقديم والتحضير:
- نحضر العجانة الكهربائية ونضع فيها الحليب، الزبدة بدرجة حرارة الغرفة، السكر، البيض، والخميرة، ثم نضيف الدقيق، البيكنج بودر، حليب البودرة، وأخيرًا الملح.
- نشغل العجانة على سرعة منخفضة للعجن لمدة عشر إلى اثنتي عشرة دقيقة، ويمكن العجن اليدوي إذا لم يتوفر العجان.
- عندما تصبح العجينة متماسكة، طرية وناعمة، نضعها في طبق مرشوش بالدقيق، ونغطيها ونتركها لتختمر لمدة ساعة.
- نحضر الحشوة: في طبق نخلط السكر البني مع الزبدة والقرفة الناعمة والفانيليا جيدًا.
- عندما تختمر العجينة ويتضاعف حجمها، نقطعها إلى قطعتين.
- نفرد أول قطعة بشكل مستطيل، ونفرد عليها الحشوة، ثم نلفها رول ونقطعها إلى ست قطع ونلفها حلزونيًا.
- نكرر نفس العملية مع النصف الآخر من العجينة.
- نضعها في قوالب المافن أو الكب كيك أو حسب الرغبة، ونتركها لمدة ساعة حتى ترتاح.
- نحضر خليط التغطية: نخلط البيض مع الحليب والفانيليا جيدًا، ثم ندهن كل قطعة.
- ندخل السينابون إلى الفرن المسخن مسبقًا على حرارة 180 درجة (رف الوسط).
- نرش على الوجه رشة سكر مع قرفة.
- وهكذا قد انتهينا من عمل السينابون الطري الجميل، نتناوله ساخنًا بجانب المشروب المفضل لدينا، بطريقة سهلة جدًا ومضمونة وبأقل التكاليف الممكنة وفي أسرع وقت ممكن.