انت الان تتابع خبر سدي جوع الليل بأحلى الوجبات الخفيفة.. فطائر بحشو اللحمة المفرومة على الطاسة سهلة وسريعة وطعمها هيعجب الكل والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - فطائر الطاسة من أشهر الفطائر التي يتم تحضيرها، لأنها بسيطة ولا تحتاج للكثير من الوقت، ويمكنك حشوها بأكثر من طريقة، واليوم نعمل على تقديمها بحشوة اللحمة المفرومة الغنية بالبروتينات والعناصر الهامة التي يحتاج اليها الجسم بشكل دائم، تستطيعين تقديمها كوجبه غداء فهي تتميز بطعمها الرائع الذي ينال إعجاب الكبير والصغير.

فطائر الطاسة بحشو اللحمة المفرومة

نقدم لكم اليوم طريقة تحضير فطائر الطاسة بحشوة اللحمة كالتلي:

المكونات:

كيلو من الدقيق الفاخر.

رشة من ملح الطعام.

ملعقة من السكر الأبيض.

ربع كوب من الماء الدافئ.

ربع كوب زيت نباتي.

ملعقة ممتلئة من الخميرة الفورية.

كوب كبير من الحليب الدافئ.

نصف كيلو من اللحمة المفرومة.

واحدة من البصل المفروم.

واحد من الفلفل الرومي.

ملعقة ممتلئة من صلصة الطماطم.

ملعقة من الملح.

ملعقة من الفلفل الأسود.

ملعقة من بهارات اللحمة.

كوبان من الجبن الموزاريلا.

طريقة التحضير: