انت الان تتابع خبر سدي جوع الليل بأحلى الوجبات الخفيفة.. فطائر بحشو اللحمة المفرومة على الطاسة سهلة وسريعة وطعمها هيعجب الكل والان مع التفاصيل
الرياض - أحمد صلاح - فطائر الطاسة من أشهر الفطائر التي يتم تحضيرها، لأنها بسيطة ولا تحتاج للكثير من الوقت، ويمكنك حشوها بأكثر من طريقة، واليوم نعمل على تقديمها بحشوة اللحمة المفرومة الغنية بالبروتينات والعناصر الهامة التي يحتاج اليها الجسم بشكل دائم، تستطيعين تقديمها كوجبه غداء فهي تتميز بطعمها الرائع الذي ينال إعجاب الكبير والصغير.
فطائر الطاسة بحشو اللحمة المفرومة
نقدم لكم اليوم طريقة تحضير فطائر الطاسة بحشوة اللحمة كالتلي:
المكونات:
- كيلو من الدقيق الفاخر.
- رشة من ملح الطعام.
- ملعقة من السكر الأبيض.
- ربع كوب من الماء الدافئ.
- ربع كوب زيت نباتي.
- ملعقة ممتلئة من الخميرة الفورية.
- كوب كبير من الحليب الدافئ.
- نصف كيلو من اللحمة المفرومة.
- واحدة من البصل المفروم.
- واحد من الفلفل الرومي.
- ملعقة ممتلئة من صلصة الطماطم.
- ملعقة من الملح.
- ملعقة من الفلفل الأسود.
- ملعقة من بهارات اللحمة.
- كوبان من الجبن الموزاريلا.
طريقة التحضير:
- جهزي وعاء كبير عميق لتحضير عجينة الفطائر.
- ضعي به السكر والملح والدقيق الفاخر والحليب الدافئ والزيت النباتي.
- قومي بتذويب الخميرة داخل الماء الدافئ واسكبي الخليط على مزيج الدقيق.
- ابدائى في التقليب جيدًا للحصول على عجينة متماسكة ناعمة.
- يجب تغطية العجين واتركيه داخل مكان دافئ لمدة ساعة واحدة حتى يختمر.
- احضري مقلاة لتحضير الحشوة وضعي بها كمية مناسبة من الزيت وارفعيها على النار.
- ضعي البصل المفروم داخل المقلاة وقلبي جيدًا حتى يتم تغيير لونه ويذبل ثم ضيفي اليه اللحمة المفرومة وقلبي جيدًا حتي تصبح باللون البني ثم ضيفي الملح والفلفل الأسود والفلفل الرومي المقطع والصلصة والبهارات.
- استمري في تقليب المكونات حتى ينضج الخليط.
- بعد مرور الوقت قومي بتقسيم العجين الى عدة كرات صغيرة الحجم.
- رشي كمية من الدقيق على سطح صلب وافردي كرات العجين وضعي بها كمية مناسبة من خليط اللحمة والجبن الموزاريلا ثم لمي أطراف العجين و اغلقيها على الحشوة جيدًا ثم اضغطي عليها حتى يتم فردها مرة اخرى.
- كرري الخطوة السابقة حتى انتهاء الكمية.
- جهزي مقلاة واسعى غير لاصقة وضعي بها ملعقة من الزيت وارفعيها على النار ثم ضعي بها الفطيرة وقومي بتغطية المقلاة.
- اتركي الفطائر على النار لمدة خمس دقائق حتى تكتسب اللون الذهبي المميز ثم قومي بقلبها على الوجه الاخر حتى تنضج من الوجهين.
- قدمي فطائر اللحمة المفرومة بمذاقها الرائع داخل الطاسة.