انت الان تتابع خبر لعشاق القهوة.. طريقة عمل كيكة النسكافيه في المنزل بطريقة سهلة ومكونات اقتصادية وطعم لذيذ فوق الخيال والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - كيكة النسكافيه تعتبر من أروع الحلويات التي يمكنك تقديمها في المناسبات المختلفة أو حتى في الأيام العادية، يجمع هذا النوع من الكيك بين النكهة القوية للقهوة وسهولة التحضير، مما يجعلها مفضلة لدى الكثيرين، تتميز كيكة النسكافيه بمذاقها الغني والقوام الهش، حيث تضفي القهوة طعم فريد ومميز تعشقها الأذواق، وفي هذا المقال من موقع ترند نيوز سنتعرف علي مكونات عمل كيكة النسكافيه في المنزل وخطوات تحضيرها، فتابعونا.

مكونات عمل كيكة النسكافيه

تعتبر كيكة النسكافيه من أفضل الحلويات التي تنال اعجاب الكبير قبل الصغير، ويمكن تحضيرها في المنزل بكل سهولة عن طريق بعض المكونات الرئيسية كالتالي:

2 كوب من الدقيق.

1/2 كوب من السكر.

3 بيضات.

1/2 كوب من الحليب.

1/2 كوب من الزيت النباتي.

2 ملعقة كبيرة من النسكافيه (قهوة سريعة الذوبان) مذابة في 1/4 كوب ماء دافئ.

1 ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

1/2 ملعقة صغيرة من الفانيليا.

رشة ملح.

مكونات التغطية

1 كوب من كريمة الخفق.

2 ملعقة كبيرة من النسكافيه مذابة في 2 ملعقة كبيرة من الماء الساخن.

1/2 كوب من السكر البودرة.

طريقة تحضير كيكة النسكافيه

يمكن تحضير كيكة النسكافيه بطريقة سهلة وبسيطة عن طريق الخطوات التالية: