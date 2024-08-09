انت الان تتابع خبر لعشاق القهوة.. طريقة عمل كيكة النسكافيه في المنزل بطريقة سهلة ومكونات اقتصادية وطعم لذيذ فوق الخيال والان مع التفاصيل
الرياض - أحمد صلاح - كيكة النسكافيه تعتبر من أروع الحلويات التي يمكنك تقديمها في المناسبات المختلفة أو حتى في الأيام العادية، يجمع هذا النوع من الكيك بين النكهة القوية للقهوة وسهولة التحضير، مما يجعلها مفضلة لدى الكثيرين، تتميز كيكة النسكافيه بمذاقها الغني والقوام الهش، حيث تضفي القهوة طعم فريد ومميز تعشقها الأذواق، وفي هذا المقال من موقع ترند نيوز سنتعرف علي مكونات عمل كيكة النسكافيه في المنزل وخطوات تحضيرها، فتابعونا.
مكونات عمل كيكة النسكافيه
تعتبر كيكة النسكافيه من أفضل الحلويات التي تنال اعجاب الكبير قبل الصغير، ويمكن تحضيرها في المنزل بكل سهولة عن طريق بعض المكونات الرئيسية كالتالي:
- 2 كوب من الدقيق.
- 1/2 كوب من السكر.
- 3 بيضات.
- 1/2 كوب من الحليب.
- 1/2 كوب من الزيت النباتي.
- 2 ملعقة كبيرة من النسكافيه (قهوة سريعة الذوبان) مذابة في 1/4 كوب ماء دافئ.
- 1 ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.
- 1/2 ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- رشة ملح.
مكونات التغطية
- 1 كوب من كريمة الخفق.
- 2 ملعقة كبيرة من النسكافيه مذابة في 2 ملعقة كبيرة من الماء الساخن.
- 1/2 كوب من السكر البودرة.
طريقة تحضير كيكة النسكافيه
يمكن تحضير كيكة النسكافيه بطريقة سهلة وبسيطة عن طريق الخطوات التالية:
- في وعاء كبير، اخفق البيض مع السكر والفانيليا باستخدام خلاط كهربائي حتى يصبح الخليط هشا وخفيفا.
- أضف الزيت والحليب إلى الخليط واستمر في الخفق حتى تتجانس المكونات.
- قم بإضافة الدقيق المنخول مع البيكنج باودر والملح تدريجيا إلى الخليط مع الخفق على سرعة منخفضة، ثم أضف النسكافيه المذابة في الماء واستمر في الخفق حتى تحصل على خليط متجانس.
- اسكب الخليط في قالب كيك مدهون بالزبدة ومبطن بالدقيق، اخبز الكيك في فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 30-35 دقيقة أو حتى ينضج تماما، استخدم عود الأسنان لاختبار النضج فإذا خرج نظيفا من الكيك، فهو جاهز.
- في وعاء، اخفق كريمة الخفق حتى تتماسك، ثم أضف النسكافيه المذابة والسكر البودرة واستمر في الخفق حتى تحصل على خليط ناعم وكريمي.
- بعد أن يبرد الكيك تماما، قم بتوزيع خليط الكريمة بالتساوي على سطح الكيك، يمكنك إضافة لمسة نهائية من خلال رش قليل من النسكافيه على الوجه.