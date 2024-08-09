انت الان تتابع خبر جهزي أحلى كيكة شوكولاتة بقوام هش وخفيف بالصوص الإقتصادي المميز طعمها رهييب لا يقاوم والان مع التفاصيل
الرياض - أحمد صلاح - كيكة الشوكولاتة معشوقة الأطفال والكبار، سوف نقدمها بوصفة رائعة وبسيطة، بإتباع المقادير والخطوات سوف تحصلون على أروع كيكة هشة غنية بالشوكولاتة، مع الصوص المميز الذي سينال إعجاب كل من يتذوقها، فهي تحلية رائعة تمد الجسم بالطاقة، كما أنها غنية بالعناصر الغذائية المفيدة، كما أنها سريعة التحضير ويمكن ان تقدم كحلوى مثالية للمناسبات الخاصة وضيافة الأهل والأصدقاء.
طريقة عمل كيكة الشوكولاتة
معنا اليوم نوع من الحلويات الشرقية الشهية جدًا، وهي كيكة الشوكولاتة، بنكهة مميزة نتناولها كتحلية بين الوجبات الغذائية، سوف نقوم بعملها اليوم بطريقة سهلة، ومن خلال السطور التالية سنتعرف على طريقة عملها وهي كالأتي:
المكونات اللازمة:
● ثلاثة بيضات.
● كوب زيت.
● كوب إلا ربع حليب.
● كوب ونصف دقيق.
● كوب سكر.
● ملعقتان ونصف كاكاو خام.
● ملعقتان كبيرتان نشا.
● ملعقة كبيرة بيكنج بودر.
● فانيليا دريم.
لصوص الشوكولاتة:
● كوب ونصف حليب.
● نصف كوب سكر.
● ملعقتان كبيرتان كاكاو خام.
● ربع كوب زيت.
● 100 جرام شوكولاتة بالحليب.
طريقة التقديم والتحضير:
- أولًا نسخن الفرن جيدًا قبل الاستخدام، ثم نجهز الصينية مقاس 20*30 ونبطنها بالكاكاو.
- نخفق البيض مع السكر بالمضرب الكهربائي على سرعة عالية حتى يصبح له قوام، نضيف الزيت والحليب والفانيليا ونخفق لمدة 30 ثانية.
- ثم نضيف المواد الجافة من خلال المنخل في طبق: الدقيق والنشا والبيكنج بودر والكاكاو الخام، ثم نضيفهم بالتدريج على السوائل ونقلب بهدوء حتى ننتهي من جميع المواد الجافة، ونقلب في اتجاه واحد.
- نصب الخليط في الصينية المجهزة مسبقًا، نمرر عليها عود خشبي حتى نتمكن من إخراج الهواء من الكيكة، ثم ندخلها الفرن المسخن مسبقًا على حرارة 180 درجة لمدة 30 دقيقة.
- بعد خروجها، نتركها جانبًا حتى نحضر صوص الشوكولاتة.
- على نار هادئة، نذوب الحليب والسكر والكاكاو والزيت، نتركهم حتى يغلي الخليط مع التقليب، وعند بداية الغليان نضيف الشوكولاتة ونقلب، ثم نتركها تبرد قبل أن نسكبها على الكيكة.
- نضعها في الثلاجة حسب الرغبة، ثم نقطعها.
- نقطعها قطع صغيرة وتقدم كتحلية بجانب المشروبات المفضلة للاستمتاع بألذ طعم مختلف وجميل.