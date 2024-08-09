انت الان تتابع خبر جهزي أحلى كيكة شوكولاتة بقوام هش وخفيف بالصوص الإقتصادي المميز طعمها رهييب لا يقاوم والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - كيكة الشوكولاتة معشوقة الأطفال والكبار، سوف نقدمها بوصفة رائعة وبسيطة، بإتباع المقادير والخطوات سوف تحصلون على أروع كيكة هشة غنية بالشوكولاتة، مع الصوص المميز الذي سينال إعجاب كل من يتذوقها، فهي تحلية رائعة تمد الجسم بالطاقة، كما أنها غنية بالعناصر الغذائية المفيدة، كما أنها سريعة التحضير ويمكن ان تقدم كحلوى مثالية للمناسبات الخاصة وضيافة الأهل والأصدقاء.

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة

معنا اليوم نوع من الحلويات الشرقية الشهية جدًا، وهي كيكة الشوكولاتة، بنكهة مميزة نتناولها كتحلية بين الوجبات الغذائية، سوف نقوم بعملها اليوم بطريقة سهلة، ومن خلال السطور التالية سنتعرف على طريقة عملها وهي كالأتي:

المكونات اللازمة:

● ثلاثة بيضات.

● كوب زيت.

● كوب إلا ربع حليب.

● كوب ونصف دقيق.

● كوب سكر.

● ملعقتان ونصف كاكاو خام.

● ملعقتان كبيرتان نشا.

● ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

● فانيليا دريم.

لصوص الشوكولاتة:

● كوب ونصف حليب.

● نصف كوب سكر.

● ملعقتان كبيرتان كاكاو خام.

● ربع كوب زيت.

● 100 جرام شوكولاتة بالحليب.

طريقة التقديم والتحضير: