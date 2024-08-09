انت الان تتابع خبر بخاخ الروزماري لتطويل الشعر وملئ الفراغات ووقف التساقط في أسبوع واحد والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - تهتم كل فتاة بجمال شعرها لأن الشعر الطويل الصحي يجعل شكل المرأة جذاب ولها إطلاله مختلفة أمام الجميع، ولكن مع تعرض الشعر للحرارة يصبح فاقد للمرونة والحيوية وتلجأ بعض السيدات لمستحضرات تجميلية غالية لكي يصبح الشعر صحي وكثيف ولكن هذه الطريقة مكلفة، ونحن في هذا المقال سوف نقدم لكم بخاخ الروزماري لتطويل الشعر وملئ الفراغات فتابعونا.

بخاخ الروزماري لتطويل الشعر وملئ الفراغات

يمكنك الآن الحصول على شعر كثيف وصحي مثل الهنديات من خلال إتباع الخطوات التالية:

المكونات:

ملعقة كبيرة روزماري.

7 ورقات لورا.

ملعقة كبيرة حبة البركة.

ملعقة قرنفل.

كوب ونصف ماء مغلي.

ملعقة كبيرة زيت اللوز الحلو.

ملعقة كبيرة زيت الروزماري.

ملعقة صغيرة قهوة.

طريقة التحضير والاستخدام:

نقوم بوضع وعاء من الاستانلس حتى لا يتفاعل مع المكونات وضعي بداخله الماء مع الروزماري وأيضا ورق لورا.

وكذلك الحبهان والقرنفل ونغطي الخليط ويترك لكي يبرد تماما ونصفي الخليط في زجاجة بخاخ.

وأضيفي زيت اللوز الحلو وأيضا الروزماري والقهوة إذا كنت تعاني من وجود قشرة في فروة الرأس.

نقوم برش هذا البخاخ على فروة الرأس مرتين يوميا مع التدليك لتنشيط الدورة الدموية ويترك بدون شطف.

وخلال أسبوع واحد سوف يختفي التساقط وينبت الشعر من جديد ويكون شعرك صحي وكثيف.

زيت الزيتون والحلبة للشعر

يمكنك الآن الحصول على شعر مثل الهنديات تابعي السطور التالية:

المكونات:

5 فصوص ثوم.

كوب زيت زيتون.

ملعقة كبيرة حلبة.

ملعقة كبيرة حبة البركة.

طريقة التحضير والاستخدام: