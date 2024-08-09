طريقة تحضير فطائر بالجبنه مخبوزات هشة بملمس قطني

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الرياض - أحمد صلاح - فطائر المحشية بالجبن أحد أكثر الوصفات التي اكتسبت شهرة كبيرة في العديد من البلاد العربية وتختلف من بلد إلى أخرى من حيث طريقة التحضير أو الشكل، ومع ذلك تتميز كل دولة بطريقتها التي تشتهر بها في صنعها، واليوم سنعد لكم وصفة فطائر الجبنه سهلة وسريعة التحضير، سوف تقوموا بوضع تلك الوصفة من الوصفات المفضلة للمبتدئين في عالم المخبوزات.

طريقة فطائر جبنه قطنية بمكونات بسيطة

لعمل وصفات المخبوزات يجب إتباع المكونات التالي ذكرها مع خطوات التحضير بالتفصيل لضمان نجاح وصفة فطائر جبنه والاستمتاع بها، تتمثل المكونات في الآتي:

عدد 2 كوب وربع من الطحين الاسمر نصف كوب من الحليب كامل الدسم عدد 1 علبة زبادي ربع كوب من الزيت النباتي عدد 1 ملعقة صغيرة من البيكنغ باودر عدد 1 ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية عدد 3 ملاعق كبيرة من السكر الناعم ربع ملعقة صغيرة من الملح

مكونات حشوة الجبن

100 جرام من الجبن الأبيض او المتوفر عدد 3 حبات من الجبن مثلثات او معلقة كبيرة من الجبن الكيري نصف حبة من الفلفل الأخضر المقطع إلى مكعبات صغيرة ربع حزمة من النعناع الأخضر عدد 1 عود من البصل الأخضر المقطع جيدا إلى مكعبات نقوم بخلط تلك المكونات جيدا في وعاء وتترك جانبًا

مكونات التغطية لدهان الوجه

ربع كوب من الزيت النباتي عدد 3 فصوص من الثوم المقطع جيدا إلى قطع صغيرة ربع ملعقة صغيرة من الزعتر البري ربع ملعقة صغيرة من الريحان المجفف

طريقة تحضير فطائر جبنه خطوة بخطوة