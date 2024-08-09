انت الان تتابع خبر بقوامه المظبوط وطعمه الحلو اللذيذ.. جهزي الكريم كراميل البارد المنعش أحلى من الجاهز بخطوات سهلة ومكونات بسيطة والان مع التفاصيل
الرياض - أحمد صلاح - يتم الإقبال على تناول الكريم كراميل من جميع الأشخاص الكبير والصغير، ويعد الكريم كراميل من افضل الحلويات الباردة الغنية بالطعم الناعم، ويمكنك تقديمها طوال فصل الصيف، فهي تصلح للجو الساخن حتى تعطي له الانتعاش والحيوية، وتتكون من البيض الغني بالكالسيوم والذي يساعد على تقوية العظام، والحليب المميز الغني بالبروتينات التي يحتاج إليها الجسم.
طريقة عمل الكريم كراميل
تستطيعين اليوم تحضير الكريم كراميل داخل المنزل كالتالى:
المكونات:
- علبة من الكريمة اللباني.
- علبة من الحليب المكثف المحلي.
- ثلاث أكواب كبيرة من الحليب السائل.
- اثنين من البيض.
- خمس ملاعق ممتلئة من السكر الأبيض.
- رشة من الملح.
- ملعقة من الفانيليا السائلة.
طريقة التحضير:
- جهزي وعاء صغير الحجم وضعي به ملعقتان ونصف من السكر الأبيض مع القليل من الماء ويرفع الوعاء على النار.
- اتركي الوعاء على النار حتى يتم ذوبان السكر بشكل تام ويتحول الى كراميل باللون الذهبي.
- احضري قوالب الكريم كراميل المتوفرة لديك واسكبي بداخلها في القاع كميات متساوية وقومي بتحريكها حتى يتم تغطية القاع والجوانب بالكراميل.
- قومي بتجهيز الخلاط الكهربائى واسكبي بداخلها الحليب المكثف والكريمة اللباني والبيض والفانيلا والحليب السائل.
- اخفقي جميع المكونات داخل الخلاط بشكل جيد حتى تتجانس مع بعضها وتحصلي على خليط ممزوج.
- اسكبي الخليط المجهز فوق القوالب الموجود بها الكراميل حتي يتم تغطية الكراميل بالكامل.
- احضري صينية واسعة وابدائى في رص قوالب الكريم كراميل بها ثم ضعي كمية مناسبة من الماء داخل الصينية حتى تصل إلى منتصف ارتفاع القالب ثم قومي بتغطيخ الصينية بشكل جيد بأحكام ويمكنك تغطيتها باستخدام ورق الفويل.
- ضعي صينية الكريم كراميل على نار هادئة واتركيها لمدة لا تقل عن ثلاثين دقيقة ويجب مراقبة الماء لتزويدها عند الحاجة.
- بعد مرور الوقت اخرجي القالب من الصينية واتركيها حتى تبرد بشكل تام.
- ضعي قوالب الكريم كراميل داخل الثلاجة واتركيها لمدة لا تقل عن ساعتين حتى تتماسك.
- قدمي قوالب الكريم كراميل وهي باردة بمذاقها الرائع.