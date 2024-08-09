انت الان تتابع خبر بقوامه المظبوط وطعمه الحلو اللذيذ.. جهزي الكريم كراميل البارد المنعش أحلى من الجاهز بخطوات سهلة ومكونات بسيطة والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - يتم الإقبال على تناول الكريم كراميل من جميع الأشخاص الكبير والصغير، ويعد الكريم كراميل من افضل الحلويات الباردة الغنية بالطعم الناعم، ويمكنك تقديمها طوال فصل الصيف، فهي تصلح للجو الساخن حتى تعطي له الانتعاش والحيوية، وتتكون من البيض الغني بالكالسيوم والذي يساعد على تقوية العظام، والحليب المميز الغني بالبروتينات التي يحتاج إليها الجسم.

طريقة عمل الكريم كراميل

تستطيعين اليوم تحضير الكريم كراميل داخل المنزل كالتالى:

المكونات:

علبة من الكريمة اللباني.

علبة من الحليب المكثف المحلي.

ثلاث أكواب كبيرة من الحليب السائل.

اثنين من البيض.

خمس ملاعق ممتلئة من السكر الأبيض.

رشة من الملح.

ملعقة من الفانيليا السائلة.

طريقة التحضير: