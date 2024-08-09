انت الان تتابع خبر جهزي لأولادك أحلى فطار.. هريسة الذرة الهشة المرتفعة بالطعم اللذيذ والفوائد المتعددة هتعمليها أحلى من الجاهزة والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - هريسة الذرة هي من أشهر وألذ أنواع الكيك المحبوبة والمفضلة لدينا بمختلف الأعمار، يفضلها العائلة والأصدقاء أيضًا، وهي من المخبوزات اللذيذة والصحية التي فهي تتميز بطعمها اللذيذ والشهي وقوامها الهش، بالإضافة إلى فوائدها المتعددة، وهي أيضًا كيكة صحية لا تحتوي على سعرات حرارية عالية، تشتهر في مختلف المحلات ويمكننا إعدادها في المنزل بكل سهولة بأفضل طريقة ممكنة.

طريقة عمل هريسة الذرة

هريسة الذرة من ألذ أنواع الكيك التي يمكن تحضيرها في المنزل بكل سهولة، فهي حلوى بسيطة يتناولها أفراد الأسرة بجانب كوب الشاي في الصباح بأبسط المكونات والتي تتمثل في:

المكونات اللازمة:

كوب ونصف من الدقيق الأبيض.

كوب ونصف من دقيق الذرة.

باكيت من البيكنج بودر.

رشة من الملح.

ثلاث بيضات بدرجة حرارة المطبخ.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة كبيرة من الخل.

كوب من السكر.

كوب من الحليب.

كوب إلا ربع من السمن والزيت.

طريقة التحضير والتقديم: