انت الان تتابع خبر لبشرة صافية وخالية تماماً من البقع الداكنة .. طريقة تحضير سيروم الترمس في المنزل والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - تعاني الكثير من السيدات من مشاكل في البشرة، مثل البقع الداكنة والتصبغات والهالات السوداء وغيرها من المشكلات التي تؤثر سلبيًا على نفسية كل سيدة، وكذلك على جمالها الخارجي، لذا تسعى العديد من السيدات جاهدة في التوصل إلى حل نهائي تلك المشكلات المزعجة، والاستمتاع ببشرة نضرة نقية خالية من الشوائب، وفيما يلي طريقة تحضير سيروم الترمس للقضاء على جميع مشاكل البشرة.

طريقة سيروم الترمس للبشرة

يحتوي الترمس على العديد من العناصر الغذائية الهامة، لذا فإنه يلعب دور مهم في علاج العديد من مشاكل البشرة مثل الكلف، ولكي تتمكني من تحضير خليط سيروم الترمس اتبعي ما يلي:

2 ملعقة كبيرة من الترمس المطحون.

ملعقة كبيرة من زيت العرقسوس.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة من الحناء البيضاء.

4 ملاعق من الحليب الدافئ.

طريقة تحضير سيروم الترمس

لبشرة نضرة وخالية من البقع، اتبع الخطوات التالية لكي تتمكني إعداد سيرم الترمس:

في وعاء ضعي الحناء البيضاء والنشا والترمس المطحون، واخلطي المكونات معًا بشكل جيد.

اضيفي الحليب الدافئ إلى الخليط السابق مع الاستمرار في التقليب.

ضعي زيت العرقسوس مع الخليط وتأكدي من أن جميع المكونات امتزجت جيدًا مع بعضها البعض.

ضعي الخليط داخل برطمان محكم الإغلاق.

طريقة الاستخدام

حتى تحصلي على نتيجة مرضية اتبعي الخطوات التالية في استخدام السيروم:

تأكدي من أن البشرة نظيفة.

ضعي كمية مناسبة من الخليط على وجهك واتركيه لمدة ساعة.

قومي بغسل البشرة جيداً بالماء الفاتر.

ترطيب البشرة بعد ذلك باستخدام مرطب مناسب.

كرري ما سبق يومياً لكي تلاحظي النتيجة المطلوبة.

فوائد الترمس

يحتوي الترمس على العديد من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، لذا فإن له تأثير كبير على نضارة البشرة، ومن فوائد الترمس: