انت الان تتابع خبر أسمرار السنين هيضيع في غمضة عين.. أستخدمي وصفات النشا الطبيعية لتفتيح البشرة والتخلص من البقع من أول أستخدام بنتيجة أكيدة والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - تفتيح البشرة والعناية بالبشرة من أكثر اهتمامات السيدات والفتيات، فيريد الجميع الحصول على بشرة بيضاء كبياض الثلج خاليه من التصبغات المزعجة والاسمرار، ويلجأ البعض لعمل التقشيرات الكيميائية التي تكون بأسعار خيالية وتترك آثار جانبية واضحة على البشرة، ولكنك اليوم تستطيعين تحضير خلطات طبيعية باستخدام مكون النشا سوف تجعل بشرتك مثل الحليب.

خلطات النشا لتفتيح البشرة

يعمل خليط النشا على تفتيح الوجه وازالة التصبغات والاسمرار والشوائب وذلك عن طريق التالى:

المكونات:

ملعقتان ممتلئتان من نشا الذرة.

ملعقة ممتلئة من عصير الليمون الطازج.

ملعقة ممتلئة من ماء الورد.

ملعقة من العسل الأبيض.

ملعقة من الحليب البودر.

طريقة التحضير:

امزجي عصير الليمون مع نشا الذرة داخل وعاء للحصول على مزيج متجانس.

اسكبي ماء الورد والحليب البودر والعسل الأبيض وقلبي جيدًا حتي تختلط كافة المكونات مع بعضها.

اغسلي البشرة جيدًا بالغسول المناسب قبل البدء في توزيع الخليط للتخلص من الشوائب الاتساخات العالقى عليها ثم جففي البشرة جيدًا.

وزعي الخليط على البشرة المراد تفتيحها.

اتركي الخليط على البشرة لمدة لا تقل عن عشرين دقيقة حتى تجف بشكل تام.

اغسلي البشرة بعد مرور الوقت بالماء الفاتر حتى يتم إزالة بقايا الخليط.

ضعي كريم مرطب يناسب بشرتك وسوف تشاهدين الفرق من اول استخدام.

يمكنك تكرار هذه الوصفة مرتين خلال الإسبوع للحصول على بشرة بيضاء مثل الثلج.

خلطة النشا وماء الورد لتفتيح البشرة

يمكنك الحصول على خليط سحري لتفتيح الوجه وهو خليط النشا لمعرفة طريقة التحضير اتبعى التالي:

المكونات:

ملعقتان ممتلئتان من النشا.

ملعقتان ممتلئتان من ماء الورد.

طريقة التحضير: