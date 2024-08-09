تنظيف الثلاجة والتخلص من الروائح الكريهة بمكونات بسيطة

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الرياض - أحمد صلاح - نجد الكثير من ربات المنازل يعانون من تواجد الرائحة الكريهة والاصفرار والبقع داخل الثلاجة نتيجة عدم تنظيفها باستمرار لذلك استطعنا اليوم أن نجد وصفة سهلة وبسيطة تساعد على تنظيف الثلاجة والتخلص من أي روائح متواجدة بها بواسطة الخل.

مكونات وصفة الخل

تتكون الوصفة من عدة مكونات منزلية بسيطة وهي.

كوب من الخل.

3 معالق من عصير الليمون.

غطاء من سائل التنظيف.

كوب من الماء.

ليفه إسفنجية.

ملعقة من الفانيليا.

كوب من الماء.

طريقة تحضير الوصفة

تحضر تلك الوصفة من خلال التالي.

أولا قومي بإحضار وعاء ضعي به الخل وعصير الليمون وسائل التنظيف والماء.

قومي بتقليب المكونات جيدا حتى تختلط تماما.

اعملي على فتح الثلاجة و افصلي عنها الكهرباء.

قومي بأخراج الأطعمة التي بها.

ثم بعد ذلك قومي بإحضار قطعة إسفنجية واغمسيها في الخليط وقومي بغسل الثلاجة بها.

ثم جففيها بواسطة فوطة.

احضري ارفف الثلاجة وقومي بغسلها بذلك الخليط أيضا واغسليها بالماء الجاري وجففيها جيدا.

اعملي على وضع أرفف الثلاجة مكانها.

قومي بعد ذلك بإحضار بخاخ وضعي به كوب من الماء مع ملعقة من الفانيليا.

رجي البخاخ جيدا.

رشي الثلاجة به قبل وضع الأطعمة.

سوف يساعد ذلك الخليط على جعل رائحة الثلاجة جيدة والتخلص من اي روائح كريهه متواجدة بها.

ضعي الأطعمة وتخلصي من اي خضروات او فواكه معطوبة.

شغلي الثلاجة وسوف تلاحظين مدى نظافتها والتخلص من اي روائح متواجد بها من أول استخدام.

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