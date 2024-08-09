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انت الان تتابع خبر أفضل أدعية يوم الجمعة مستجابة… دعاء يوم الجمعة للرحمة والمغفرة والعتق من النار والان مع التفاصيل
الرياض - أحمد صلاح - يوم الجمعة يعتبر من أفضل أيام الأسبوع، وله مكانة خاصة عند المسلمين، وهذا اليوم المبارك له العديد من الفضائل والبركات، ومن أبرزها استجابة الدعاء، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “أن يوم الجمعة فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئًا إلا أعطاه إياه”، هذا الحديث الشريف يعكس أهمية الدعاء في هذا اليوم المبارك.
دعاء يوم الجمعة مستجاب
دعاء يوم الجمعة ليس له صيغة محددة، ويمكن للمسلم أن يدعو بأي دعاء يرغب فيه سواء للأمور الدنيوية أو الحياة في الآخرة، لذا هناك العديد من الأدعية المأثورة التي يفضل الدعاء بها طوال يوم الجمعة المبارك.
ويجب على كل مسلم أن يحرص على استغلال هذه الساعات المباركة بالتقرب إلى الله بالدعاء، والتوجه إليه بكل ما في قلبه من حاجات وأمنيات، فالدعاء هو وسيلة للتواصل مع الله وطلب العون والرحمة، والعتق من النار.
أدعية مستجابة يوم الجمعة المباركة
يوم الجمعة يعتبر فرصة عظيمة ومثالية لتجديد الإيمان وإحياء القلوب بالدعاء والذكر، وإليك بعض الأدعية المستجابة تدعو بها خلال اليوم المبارك:-
أدعية يوم الجمعة مستجابة
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اللهم إني أسألك في هذه الساعة من يوم الجمعة أن تغفر لي وترحمني وتسترني وتصلح شأني كله.
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الدعاء في خطبة الجمعة: يستحب أن يدعو المسلم أثناء خطبة الجمعة.
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اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم اجعلنا من الذين رضيت عنهم ورضوا عنك.
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الدعاء بعد صلاة الجمعة: يعد من الأوقات التي يُستحب فيها الدعاء.
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اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك.
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أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.
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اللهم في يوم الجمعة نسألك أن تغفر ذنوبنا جميعها، وأن تتقبّل منّا توبتنا، وأن تعفو عنّا وترحمنا.
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اللهم اغفر ذنوبي، واستر عيوبي، واعفُ عن خطاياي، وتجاوز عن تقصيري وإسرافي في أمري.
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اللهم إنّا نسألك الجنّة وما قرّب إليها من قولٍ أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرّب إليها من قولٍ أو عمل، وأكرمنا بمغفرتك وتفضّل علينا بعفوك يا عفوّ يا غفور يا ذا الفضل والإحسان.
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اللهم أنت ملاذنا، وأنت مولانا، وأنت العليم بحالنا، إن لم ترحمنا يا رب فمن يرحمنا، وإن لم تغفر لنا فمن يغفر لنا، جئناك يا ربّي منيبين تائبين خاضعين نرجو مغفرتك ونخشى عذابك، ونسألك ألّا تغيب شمس يوم الجمعة إلّا وقد غفرت لنا ذنوبنا جميعها، وتجاوزت عن صغيرها وكبيرها يا أرحم الراحمين يا رب.
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اللهم قِنا عذابك يوم تبعث عبادك، وارحمنا واغفر لنا وجازنا بفضلك وجودك ولا تجازنا بأعمالنا.
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اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك.
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اللهم يا رازق السائلين، ويا ذا القوة المتين، يا غياث المستغيثين، أسألك رزقًا واسعًا طيبًا من رزقك.
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يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين، اللهم إني أسألك رزقًا واسعًا طيبًا.