انت الان تتابع خبر “خطوة بخطوة” أسهل طريقة لعمل صينية الرقاق باللحمة المفرومة بالطعم الأصلي وألذ مذاق والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - ترغب بعض النساء لتعلم كيفية إعداد صينية الرقاق باللحم المفروم، إذ تعتبر من الأطباق الأساسية المشهورة التي تقدم على مائدة الطعام المصرية في مختلف المناسبات، ويواجه العديد من ربات البيوت صعوبة في تحضير الرقاق على عكس وصفات الجلاش باللحم المفروم، حيث يتكون الجلاش من طبقات من العجينة المرنة التي يمكن ترتيبها بسهولة في الصينية، في حين أن الرقاق يكون أقسى وأجف، مما يجعل تقطيعه وكسره أمرًا صعبًا.

طريقة عمل صينية الرقاق باللحمة

تسعى ربات البيوت المبتدئات في المطبخ إلى معرفة كيفية تحضير الرقاق باللحمة المفرومة، وهي وصفة بسيطة لا تأخذ وقتًا طويلاً إذا تم الالتزام بالخطوات.

مقادير صينية الرقاق باللحمة

لعمل الوصفة يجب إحضار المكونات التالية:

نص كيلو من رقائق الرقاق.

ربع كيلو لحمة مفرومة.

2 بصلة.

لتر شوربة.

نص كيلو لبن.

نص كوب سمن مذاب.

معلقة صغيرة بيكنج بودر.

معلقة صغيرة ملح.

نص معلقة صغيرة فلفل اسود.

معلقة صغيرة بهارات مشكلة.

بيضة واحدة.

طريقة تحضير صنية الرقاق باللحمة

يمكنك تحضير صينية الرقاق بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات التالية: