تنظيف البوتاجاز من الدهون المتراكمة بخلطة قوية بمكونات بسيطة بدون تعب أو مجهود

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الرياض - أحمد صلاح - يعتبر البوتاجاز من الأجهزة المنزلية التي تتكون عليها الكثير من البقع الصعبة والعنيدة إلى جانب كثرة الدهون نتيجة استخدامها في طهي الأطعمة المختلفة لذلك حرصت الكثير من ربات المنازل على البحث عن طريقة تساعد على تنظيف البوتاجاز بشكل سريع فاستطعنا أن نجد وصفة سحرية بواسطة البيكنج صودا فتساعد على اختراق الدهون وتفتيتها من أول استخدام.

مكونات وصفة تنظيف البوتاجاز

تتكون تلك الوصفة من عدة مكونات منزلية بسيطة وهي.

غطاء من سائل التنظيف.

معلقة بكينج صودا.

معلقة ملح ليمون.

ملعقة معجون الأسنان.

قطعة سلك المواعين.

طريقة تحضير الوصفة:

تحضر تلك الوصفة من خلال بعض الخطوات و نوضحها لكم من خلال التالي.

أولا أحضري وعاء وضعي به جميع المكونات.

قلبي المكونات جيدا حتى تختلط تماما.

اشعلي عيون البوتجاز واتركيها حتى يسخن سطح البوتجاز.

أغلقي عيون البوتجاز بعد ذلك.

أحضري قطعة سلك المواعين وأغمسيها في الخليط.

قومي بغسل البوتجاز بها.

أحضري فوطة وقومي بمسح البوتجاز بها.

سوف تلاحظين مدى نظافة البوتاجاز والتخلص من جميع البقع والأوساخ المتواجدة به من أول استخدام للوصفة.

وصفة الكوكاكولا لتنظيف الفرن

الكوكا كولا هي المياه الغازية التي تساعد على تنظيف الفرن خلال عشر دقائق وسوف نوضح طريقة استخدامها من خلال التالي.

اولا قومي بإشعال الفرن لمدة 10 دقائق.

اعملي على سكب عبوة من الكوكاكولا الصغيرة داخل الفرن.

ثم بعد ذلك احضري وعاء ضعي به سائل التنظيف وقطعة من سلك المواعين.

قومي بغسل الفرن بها وسوف تلاحظين مدى التخلص من جميع الدهون والأوساخ التي بها من اول استخدام.

جففي الفرن بواسطة فوطة.

سوف تلاحظين مدى نظافتها والتخلص من أي بقع ودهون ملتصقة به.

نصائح للمحافظه على نظافه البوتاجاز