انت الان تتابع خبر طريقة تنظيف طاسات الألومنيوم المحترقة بدون دعك بمكونات موجودة في مطبخك والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - تقوم الكثير من ربات المنازل بالتخلص من تلك الطاسات المحترقة نتيجة كثرة الدهون بها وتقوم برميها في القمامة بعد الفشل في تنظيفها لذلك استطعنا أن نجد وصفة قوية تساعد على تنظيف طاسات الألمنيوم بواسطة الكركدية حيث يساعد الكركديه على التلميع والتنظيف وسوف نوضح لكم طريقة التحضير من خلال المقال التالي

مكونات وصفة الكركدية

تتكون الوصفة من عدة مكونات منزلية وهي.

كوب من مغلي الكركديه.

غطاء من سائل التنظيف.

2 ملعقة من عصير الليمون.

قطعة من سلك المواعين.

طريقة تحضير الوصفة:

اولا قومي بإحضار طاسة الالومنيوم.

ضعي بها ذلك الخليط .

وقومي برفعها على النار.

واتركيها حتى تمام الغليان.

ارفعي الطاسة من على النار.

قومي بسكب ذلك الخليط في وعاء فارغ.

اعملي على غسل الطاسة بقطعة من سلك المواعين.

قومي بعد ذلك بتنظيف الطاسة بذلك الخليط من الخارج.

اغسليها بعد ذلك بالماء.

وسوف تلاحظين مدى نظافة الطاسة والتخلص من جميع الحروق والبقع التي بها والدهون من اول استخدام للوصفة.

وصفة الخل لتنظيف الطاسات المحترقة

يعد الخل من المكونات التي لها فعالية كبيرة في التنظيف ونوضح طريقة تحضير الوصفة من خلال التالي

المكونات 2 كوب من الماء.

كوب من الخل.

نصف كوب عصير ليمون.

ملعقة كبيرة من الملح.

طريقة التحضير:

احضري وعاء وضعي به المكونات.

ارفعيه على النار وعند تمام الغليان.

قومي بوضع الطاسة بذلك الخليط.

ارفعيها على النار لمدة 10 دقائق.

بعد ذلك قومي برفع الطاسة من الوعاء.

قومي بغسلها بسائل التنظيف وسوف تلاحظين مدى التخلص من الدهون والبقع والسواد والحروق من أول استخدام للوصفة.

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