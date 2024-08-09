انت الان تتابع خبر كيكة الرواني (كيكة البسبوسة).. هشة وخفيفة ومرملة وبطعم وريحة شهية هتنبهري من النتيجة والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - تعتبر كيكة الرواني أو كيكة البسبوسة واحدة من الحلويات الشهية التي تحظى بشعبية كبيرة في العديد من البلدان العربية، لأنها تتميز بمكوناتها البسيطة والاقتصادية وطريقة تحضيرها السهلة لأنها لاتحتاج إلى وقت، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لتقديمها في المناسبات أو للضيوف أو كتحلية في أي وقت من اليوم لإسعاد أسرتك، لذلك من خلال موقعنا ترند نيوز سوف نوضح لكم طريقة تحضيرها بخطوات بسيطة.

طريقة تحضير كيكة الرواني

لتحضير كيكة الرواني لذيذة وناجحة جهزي المكونات التالية:

كوب دقيق سميد.

كوب جوز هند ناعم.

نصف كوب دقيق أبيض.

نصف كوب سكر.

نصف كوب زيت.

4 بيضات.

كيس بيكينج بودر.

كيس فانيليا.

2 علبة زبادي سادة.

رشة ملح.

مكونات الشربات

كوب سكر.

كوب ماء.

عصير نصف ليمونة.

خطوات تحضير الشربات

لتحضير الشربات بطريقة ناجحة تابعي الخطوات التالية:

في إناء على النار اخلطي كوب السكر مع كوب الماء وعصير الليمونة واتركيها تغلي حتى يصبح القوام خفيفًا.

طريقة تحضير الكيكة الرواني

طريقة تحضير كيكة الرواني بسيطة وسهلة لا تحتاج إلى وقتك أو مجهودك فقط تابعي الخطوات التالية: