انت الان تتابع خبر بدون ألم تخلصي من شعر الوجه بماسك بسيط يجعل بشرتك كالبدر والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - يعد الشعر الزائد في الوجه أو الجسم مشكلة تؤرق كل النساء، حيث توجد طرق عديدة لإزالته منها بدون ألم خاصة للجلد الحساس، ولهذا تحتاج النساء وصفة مفيدة غير ضارة بالجلد مثل المستحضرات الكيميائية منها الكريمات والتي قد تسبب أثار جانبية منها حساسية والتهابات بالبشرة، والكثير من النساء لا تفضل استعمال الشفرات لأنها تجعل الشعر ينمو سريعاً وربما ينمو خشناً عن المعتاد وبغزارة للبعض، لذلك يكون الماسك هو الأفضل بالنسبة لجميع أنواع البشرة خاصة إذا كان بمواد طبيعية تغذي الجلد بشكل كبير.

ماسك إزالة شعر الوجه

يعمل هذا الماسك على تبييض البشرة بشكل كبير بعد إزالة الشعر لأنه يعتمد على خصائص مضادة للأكسدة تغذي الجلد، بالإضافة إلى إزالة الجلد الميت الذي يسبب لون غامق بالوجه، لذلك عليكِ استعمال هذا القناع بالمكونات التالية:

ملعقة كبيرة من الجيلاتين.

3 ملاعق كبيرة من مغلي الشاي الأخضر.

طريقة عمل ماسك إزالة شعر الوجه

أخلطي الجيلاتين مع الشاي الأخضر حتى تذوب الحبيبات تماماً.

اتركي الخليط يبرد قليلاً حتى يكون محتمل على البشرة.

ضعي الوصفة على وجه ووزعي بالتساوي على الجلد.

ثم انتظري حتى يجف تماماً لمدة حوالي 20 دقيقة.

بعد ذلك إنزعي الماسك من أسفل لأعلى برفق.

سوف يتم إزالة الشعر مع الماسك ويترك الجلد ناعماً.

اغسلي وجهك بعدها بماء ورد وبعد أي مرة تقومين فيها بإزالة الشعر سواء بالوجه أو بالجسم لترطيب الجلد شيء ضروري.

ملحوظة: يمكن استعمال حليب ساخن بدلاً من الشاي الأخضر ويمكن أيضاً ماء وبنفس خطوات التحضير السابقة.

فوائد ماسك الجيلاتين لإزالة الشعر