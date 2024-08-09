انت الان تتابع خبر “بدون بيض” طريقة عمل الكوكيز بسهولة زي الجاهز بمذاق لذيذ ومكونات اقتصادية موجودة في كل بيت والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - يمتلك الجميع وخاصة الأطفال شغفًا لتناول الكوكيز، فهي تعتبر واحدة من أشهى الحلويات وألذها، تتميز الكوكيز بسهولة وسرعة تحضيرها، حيث لا تحتاج إلى مكونات باهظة الثمن، وغالبًا ما تتوفر معظم مكوناتها في كل منزل، يمكن تقديم الكوكيز في أي مناسبة سواء كانت حفلات أو أعياد أو تجمعات عائلية، ونعرض لكم طريقة تحضير الكوكيز في المنزل بدون إضافة البيض، مع الاحتفاظ بنفس طعم الكوكيز الجاهزة.

طريقة عمل الكوكيز بدون بيض

يمكن تحضير الكوكيز في المنزل بسهولة وبتكلفة منخفضة، وذلك من خلال استخدام المكونات بالمقادير التالية:

كوب ونصف دقيق.

نصف كوب سكر أبيض.

ربع كوب حليب.

نصف كوب سكر أسمر.

نصف كوب زبدة.

ملعقة صغيرة خل.

نصف ملعقة صغيرة باكينج بودر.

ملعقة صغيرة فانيليا

ربع ملعقة صغيرة ملح.

كوب حبيبات شوكولاتة.

خطوات التحضير

لتحضير حلوى الكوكيز بكل سهولة يمكنك اتباع الخطوات التالية: