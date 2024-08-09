انت الان تتابع خبر “بدون بيض” طريقة عمل الكوكيز بسهولة زي الجاهز بمذاق لذيذ ومكونات اقتصادية موجودة في كل بيت والان مع التفاصيل
الرياض - أحمد صلاح - يمتلك الجميع وخاصة الأطفال شغفًا لتناول الكوكيز، فهي تعتبر واحدة من أشهى الحلويات وألذها، تتميز الكوكيز بسهولة وسرعة تحضيرها، حيث لا تحتاج إلى مكونات باهظة الثمن، وغالبًا ما تتوفر معظم مكوناتها في كل منزل، يمكن تقديم الكوكيز في أي مناسبة سواء كانت حفلات أو أعياد أو تجمعات عائلية، ونعرض لكم طريقة تحضير الكوكيز في المنزل بدون إضافة البيض، مع الاحتفاظ بنفس طعم الكوكيز الجاهزة.
طريقة عمل الكوكيز بدون بيض
يمكن تحضير الكوكيز في المنزل بسهولة وبتكلفة منخفضة، وذلك من خلال استخدام المكونات بالمقادير التالية:
- كوب ونصف دقيق.
- نصف كوب سكر أبيض.
- ربع كوب حليب.
- نصف كوب سكر أسمر.
- نصف كوب زبدة.
- ملعقة صغيرة خل.
- نصف ملعقة صغيرة باكينج بودر.
- ملعقة صغيرة فانيليا
- ربع ملعقة صغيرة ملح.
- كوب حبيبات شوكولاتة.
خطوات التحضير
لتحضير حلوى الكوكيز بكل سهولة يمكنك اتباع الخطوات التالية:
- في وعاء عميق، نضيف السكر الأبيض والسكر البني والزبدة، ثم باستخدام مضرب كهربائي يدوي، نخفق المكونات بشكل جيد حتى يذوب السكر تمامًا ويصبح الخليط ناعمًا.
- نضيف الخل والفانيليا والحليب إلى مزيج الزبدة والسكر ونستمر في الخفق حتى تمتزج المكونات جيدًا.
- في وعاء آخر، نقوم بوضع الملح والدقيق والباكنج باودر بعد نخلهم وخلطهم جيدًا.
- نضيف هذا المزيج إلى وعاء زبدة، ونستخدم ملعقة أو أيدينا لدمج جميع المكونات معًا حتى نحصل على عجينة متماسكة.
- نغطي العجينة ونضعها في الثلاجة لمدة 15 دقيقة لتبرد وتستريح قليلاً، ثم نخرجها ونبدأ بتشكيلها إلى كرات صغيرة ومتساوية الحجم، ثم
- نقوم بفرد كل كرة قليلاً باستخدام راحة اليد.
- نضع حبيبات الشوكولاتة في صحن مسطح، ثم نأخذ كل قطعة من الكوكيز ونغمر وجهها في حبيبات الشوكولاتة لكي تلتصق بها، ونكرر هذه الخطوة مع باقي قطع الكوكيز.
- نأخذ صينية وندهنها بالزيت، ثم نوزع قطع الكوكيز عليها.
- تسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية وننتظر بضع دقائق حتى يسخن، ثم نضع الصينية في الفرن وندعها لمدة 15 دقيقة.
- بعد أن تنضج الكوكيز ويصبح لونها ذهبي، نخرجها من الفرن ونتركها جانبًا حتى تبرد تمامًا.
- نضعها في أطباق التقديم ونقدمها مع كوب من القهوة أو الشاي.