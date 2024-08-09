كيفية حفظ الكزبرة والشبت والبقدونس في الثلاجة والفريزر لفترة طويلة بدون تغير في اللون أو الطعم

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الرياض - أحمد صلاح - يمكنك متابعة أنسب طريقة للحفاظ على الكزبرة والشبت والبقدونس لأطول فترة، حيث إن هذه النباتات من أنواع الخضار الورقية، التي نستخدمها بشكل يومي في العديد من الأطباق والوصفات، لذا نتعرف على طرق التخزين المختلفة التي تستخدمها صاحبة المنزل لضمان وفرة هذه الخضار الورقية مع مرور الوقت، بالإضافة إلى أسهل الطرق للحفاظ على نكهتها ولونها لأطول فترة ممكنة.

أنسب طريقة لحفظ الكزبرة والشبت والبقدونس لفترة طويلة

تستخدم الخضر الورقية مثل الكزبرة والبقدونس في العديد من الأطباق والأطعمة التي تتطلبها، ويمكن متابعة انسب طريقة للمحافظة على أوراق الكزبرة والشبت والبقدونس، حيث يتم تخزين الكزبرة والبقدونس في الثلاجة أو الفريزر، من خلال ما يلي:

استعملي الأكياس البلاستيكية لتخزين الطعام واستخدميها لتجميد البقدونس والكزبرة. تحضير كمية من البقدونس والكزبرة الخضراء. تخلص من الأوراق غير الصحية. يمكن غسل جميع الخضروات. بعد ذلك، قومي بتجفيف جميع الخضار وتقطيعها، ثم ضعي كل نوع في وعاء محكم الغلق، وكذلك ضعي كل نوع في كيس بلاستيكي، ثم أخرجي الهواء منه وأغلقيه بإحكام قبل تبريده.

طريقة حفظ البقدونس والكزبرة لأطول وقت

يمكنك تحضير كمية كافية من الكزبرة الخضراء أو البقدونس لمدة أسبوع وإزالة الأوراق الفاسدة، ويتم ذلك عبر ما يلي:

استخدمي مناشف المطبخ لعمل علبتين: واحدة للبقدونس وواحدة للكزبرة. امسح الماء الزائد من كل بئر وقم بتغطية الكيس الأول بورق المطبخ والكيس الثاني بورقة من الورق. ضعي البقدونس في الكيس الأول والكزبرة الخضراء في الكيس الثاني. قم بتغطية كل نوع من النباتات بطبقة واحدة، وقومي بتغطية الأوعية بإحكام بالأغطية. ثم يجب تخزينه في الثلاجة.

فوائد حفظ البقدونس في الفريزر

نقوم بتنظيف البقدونس ووضعه في الخلاط على سرعة منخفضة ونضعه في صينية مكعبات الثلج ونقوم بتجميده لبعض الوقت، حيث تحصلين على الفوائد التالية: