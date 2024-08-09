انت الان تتابع خبر شوربة الفواكه البحرية السي فود بطريقة سريعة ولذيذة وشهية أحلى من الجاهزة والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - تعتبر شوربة السي فود واحدة من الأطباق البحرية المميزة، التي يعشقها الجميع لأن ملمسها كريمي لذيذ ولها نكهة بحرية مميزة فهي تجمع بين فواكه البحر، مما يجعلها شهية ومغذية ولا يمكن مقاومتها، كما أن هذه الوصفة سهلة التحضير وأيضاً تحتاج إلى مجموعة من المكونات البسيطة، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لتقديم وجبة مميزة لعائلتك أو ضيوفك خفيفة وشهية، لذلك من خلال موقعنا ترند نيوز سوف نوضح لكم طريقة تحضير شوربة سي فود

مقادير شوربة السي فود

تعد شوربة السي فود من بين الأنواع المفضلة للكثيرين لأنها تتمتع بفوائد صحية عديدة لذلك جهازي المكونات التالية:

ربع كيلو جمبري صغير.

ربع كيلو سبيط مقطع.

ربع كيلو سمك فيليه مقطع.

ربع كيلو كابوريا مقطعة.

نصف كوب حليب نباتي.

2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم.

2 ملعقة كبيرة دقيق.

ملعقة كبيرة زيت.

ماء مغلي للسلق حسب الحاجة.

ملح حسب الرغبة.

طريقة تحضير شوربة سي فود

لتحضير شوربة فواكه البحر كريمة وبطعم لا يقاوم تابعي الخطوات التالية: