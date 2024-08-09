انت الان تتابع خبر شوربة الفواكه البحرية السي فود بطريقة سريعة ولذيذة وشهية أحلى من الجاهزة والان مع التفاصيل
الرياض - أحمد صلاح - تعتبر شوربة السي فود واحدة من الأطباق البحرية المميزة، التي يعشقها الجميع لأن ملمسها كريمي لذيذ ولها نكهة بحرية مميزة فهي تجمع بين فواكه البحر، مما يجعلها شهية ومغذية ولا يمكن مقاومتها، كما أن هذه الوصفة سهلة التحضير وأيضاً تحتاج إلى مجموعة من المكونات البسيطة، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لتقديم وجبة مميزة لعائلتك أو ضيوفك خفيفة وشهية، لذلك من خلال موقعنا ترند نيوز سوف نوضح لكم طريقة تحضير شوربة سي فود
مقادير شوربة السي فود
تعد شوربة السي فود من بين الأنواع المفضلة للكثيرين لأنها تتمتع بفوائد صحية عديدة لذلك جهازي المكونات التالية:
- ربع كيلو جمبري صغير.
- ربع كيلو سبيط مقطع.
- ربع كيلو سمك فيليه مقطع.
- ربع كيلو كابوريا مقطعة.
- نصف كوب حليب نباتي.
- 2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم.
- 2 ملعقة كبيرة دقيق.
- ملعقة كبيرة زيت.
- ماء مغلي للسلق حسب الحاجة.
- ملح حسب الرغبة.
طريقة تحضير شوربة سي فود
لتحضير شوربة فواكه البحر كريمة وبطعم لا يقاوم تابعي الخطوات التالية:
- اغسلي الكابوريا بالدقيق والملح ثم اشطفيها جيدًا بالماء.
- ضعي الكابوريا في الماء المغلي لمدة 25 دقيقة، ثم صفيها.
- في إناء آخر ضعي ماء جديد على النار حتى يغلي ثم ضيفي السبيط والبصل لمدة 20 دقيقة.
- بعد ذلك ضيفي الجمبري إلى ماء السلق لمدة 10 دقائق.
- ثم ضيفي السمك والكابوريا واتركيهم لمدة 10 دقائق أخرى.
- بعدها صفي السي فود واحتفظي بكوبين من الشوربة التي سلق بها جانبًا.
- لتحضير الشوربة على نار متوسطة ضعي إناء آخر وضيفي الزيت والدقيق ثم قلبي حتى يتغير لونه إلى الأصفر قليلاً.
- ومن ثم صبي كوبين من شوربة سلق السي فود على خليط الدقيق، وقلبي بسرعة بالمضرب اليدوي حتى لا يتكتل.
- بعدها ضيفي الحليب النباتي وقلبي مرة أخرى.
- بعدها ضيفي السي فود المسلوق إلى خليط الدقيق والحليب.
- ثم تبلي الخليط بالملح وأضيفي البقدونس المفروم ثم قلبي جميع المكونات جيدًا.
- اتركي شوربة السي فود على النار حتى تثقل قليلاً.
- قدمي شوربة السي فود ساخنة واستمتعي بها مع أسرتك وبالهنا والشفا.