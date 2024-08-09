انت الان تتابع خبر أجمد الوصفات والأكلات على الطريقة الهندية.. اعملي برياني الدجاج بالتوابل الهندي المميزة والطعم لا يقاوم والان مع التفاصيل
الرياض - أحمد صلاح - الدجاج من الوجبات الغنية بقيمة غذائية مرتفعة من البروتين، لذلك تحاول كل أم أن تبتكر في تحضيرها بمختلف الوصفات، لتحفز أفراد الأسرة على تناوله بأشهى مذاق، وتعتبر وصفة برياني الدجاج من ألذ وصفات تحضير الدجاج التي تتميز بنكهة رائعة، حيث يضاف إليها العديد من التوابل والمنكهات، التي تعطيها رائحة مميزة وطعم لذيذ جدًا يعشقه الكبار والصغار.
طريقة عمل برياني الدجاج
إليك أفضل وصفة لتحضير وجبة برياني الدجاج بمذاق مميز ورائحة رائعة، مع أنواع التوابل التي تمنحها مذاق مثل الذي نتناوله في المطاعم، فقط اتبعي الطريقة التالية:
المكونات:
- دجاجة واحدة مقسمة لحوالي 8 قطع.
- زيت.
- سمنة.
- كمسة من شرائح البصل بما يعادل بصلة كبيرة.
- عدد 5فصوص ثوم مفروم.
- ملعقة كبيرة واحدة من زنجبيل مفروم.
- ربطة متوسطة من نعناع مفروم.
- ربطة كزبرة خضراء مفرومة.
- علبة كبيرة من الزبادي.
- عدد 2 عود قرفة.
- عدد 3 فصوص من الحبهان.
- عدد 2 حبة من القرنفل.
- 2 ملعقة صغيرة ممتلئة من الكمون الحب.
- 2 ملعقة صغيرة من الكاري.
- حبة طماطم واحدة كبيرة مقطعة لمكعبات.
- حبة واحدة فلفل حار.
- ملعقة صغيرة فقط بهار دجاج.
- نصف ملعقة صغيرة كزبرة.
- نصف ملعقة صغيرة كمون مطحون.
- فلفل أسود.
- 4 أكواب أرز مسلوق.
- كمية من شرائح البصل مقلية.
طريقة التحضير
- في وعاء عميق على النار ضعي الزيت والسمنة، ثم قومي بتحميص البهارات الحب فيه.
- ضعي البص المقطع، وقلبيه حتى يذبل وبعدها أضيفي الثوم والزنجبيل، وقلبيهم أيضًا.
- انزلي قطع الدجاج، وبعدها أضيفي كلاً من الفلفل، ونصف مقدار النعناع، ونصف مقدار الكزبرة، وكذلك الزبادي، وكمية قليلة من البصل المقلي.
- قلبي جميع المكونات معًا، ودعيها على نار منخفضة حتى ينضج الدجاج.
- ضعي نصف مقدار الأرز المسلوق في قدر كبير، ثم ضعي عليه القليل من الكاري.
- ضعي خليط الدجاج، مع رشة من النعناع، والكزبرة، والبصل المقلي، ثم غطي المكونات بما تبقى من الأرز.
- ضعي رشة بسيطة من الكاري، واسكبي منقوع الزعفران على طرف الأرز.
- أضيفي ما تبقى من: النعناع، والكزبرة، والبصل المقلي.
- غلفي القدر بقطعة من ورق الألومنيوم وفوقها الغطاء، ودعيه على نار منخفضة جدًا لحوال 20 دقيقة.
- انزلي القدر من على النار، وبعد أن يهدأ اسكبي برياني الدجاج في طبق تقديم واسع، وضعي قطع الدجاج على الوجه، وقدميه.