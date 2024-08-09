انت الان تتابع خبر أجمد الوصفات والأكلات على الطريقة الهندية.. اعملي برياني الدجاج بالتوابل الهندي المميزة والطعم لا يقاوم والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - الدجاج من الوجبات الغنية بقيمة غذائية مرتفعة من البروتين، لذلك تحاول كل أم أن تبتكر في تحضيرها بمختلف الوصفات، لتحفز أفراد الأسرة على تناوله بأشهى مذاق، وتعتبر وصفة برياني الدجاج من ألذ وصفات تحضير الدجاج التي تتميز بنكهة رائعة، حيث يضاف إليها العديد من التوابل والمنكهات، التي تعطيها رائحة مميزة وطعم لذيذ جدًا يعشقه الكبار والصغار.

طريقة عمل برياني الدجاج

إليك أفضل وصفة لتحضير وجبة برياني الدجاج بمذاق مميز ورائحة رائعة، مع أنواع التوابل التي تمنحها مذاق مثل الذي نتناوله في المطاعم، فقط اتبعي الطريقة التالية:

المكونات:

دجاجة واحدة مقسمة لحوالي 8 قطع.

زيت.

سمنة.

كمسة من شرائح البصل بما يعادل بصلة كبيرة.

عدد 5فصوص ثوم مفروم.

ملعقة كبيرة واحدة من زنجبيل مفروم.

ربطة متوسطة من نعناع مفروم.

ربطة كزبرة خضراء مفرومة.

علبة كبيرة من الزبادي.

عدد 2 عود قرفة.

عدد 3 فصوص من الحبهان.

عدد 2 حبة من القرنفل.

2 ملعقة صغيرة ممتلئة من الكمون الحب.

2 ملعقة صغيرة من الكاري.

حبة طماطم واحدة كبيرة مقطعة لمكعبات.

حبة واحدة فلفل حار.

ملعقة صغيرة فقط بهار دجاج.

نصف ملعقة صغيرة كزبرة.

نصف ملعقة صغيرة كمون مطحون.

فلفل أسود.

4 أكواب أرز مسلوق.

كمية من شرائح البصل مقلية.

طريقة التحضير