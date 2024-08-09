انت الان تتابع خبر لاجمل إفطار مميز ولذيذ للأطفال.. اعملي حلوى الإكلير بصوص الشوكولاتة السايح والطعم يجنن وبيدوب دوبان والان مع التفاصيل
الرياض - أحمد صلاح - الاكلير من ألذ وصفات المعجنات التي تباع في محلات الحلويات، ويتم حشوها بمذاق لذيذ، سواء الفواكه، أو الكريمة، أو الشوكولاتة، أو الكاسترد، ولكن قبل ذلك يجب أن يتم تحضير عجينة الاكلير الصحيحة، حيث تحتاج لمكونات محددة ومقادير مضبوطة، يتم تناول الاكلير كوجبة إفطار، ويتناول أيضًا بارد بجانب مشروب ساخن، ويمكن وضعه بين الحلويات في المناسبات والاحتفالات.
طريقة عمل الاكلير
يمكنك تحضير الاكلير كحلوى لذيذة بالبيت أو كوجبة إفطار للأطفال أو الكبار بالطريقة التالية:
المكونات:
- كوب دقيق.
- ربع ملعقة ملح.
- كوب ماء.
- مكعب بحجم ملعقة كبيرة زبدة.
- ربع كوب فقط سكر.
- 4 حبات فقط بيض.
- صفار بيضة واحدة.
- ملعقة فقط من الفانيليا.
- 2 كوب كاسترد، أو الفراولة المهروسة، أو الشوكولاتة السائلة للحشو.
- كمية من صوص الشوكولاتة.
طريقة التحضير
- ابدأي بنخل الدقيق والملح فوق طبق عميق.
- اسكبي الماء والزبدة في قدر صغير، وارفعيهم على نار هادئة، ثم ضعي السكر، دعي الخليط على النار حتى تذوب الزبدة.
- أضيفي الدقيق في نفس الوعاء الذي قمتي بتجهيز الخليط فيه، وقلبيه جيدًا حتى تختلط المكونات وتختفي التكتلات.
- صبي هذا الخليط مجددًا في القدر، وارفعيه على النار مع التحريك المستمر لمدة دقيقتين.
- ضعي البيض مع الخليط تدريجيًا بيضة تلو الأخرى، وأخفقيهم.
- انزلي صفار البيضة، وأخفقيه مع الخليط جيدًا، ثم صبي الخليط داخل الكيس المستخدم في التشكيل.
- جهزي صينية خبز مناسبة، وضعي بها مسحة زبدة.
- أضغطي على الكيس لتقريب المزيج من المقدمة، وتشكيل أصابع الاكلير في الصينية مباشرة، مع ترك مسافات بينهم.
- بعد الانتهاء من تشكيل كل الكمية ضعي الصينية على رف الفرن الأوسط، على درجة حرارة 200 درجة، واتركيها لمدة عشر دقائق، ثم هدأي درجة الحراة إلى 180 درجة واتركيه لمدة 25 دقيقة، مع متابعة الاكلير.
- أخرجي الصينية واتركيها جانبا حتى يهدأ الاكلير.
- خذي كل حبة واثقبيها من الخلف، واملئيها بالكاسترد، أوصوص الفراولة، أو الشوكولاتة.
- غطي الاكلير بصوص الشوكولاتة من الوجه.