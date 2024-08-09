انت الان تتابع خبر لاجمل إفطار مميز ولذيذ للأطفال.. اعملي حلوى الإكلير بصوص الشوكولاتة السايح والطعم يجنن وبيدوب دوبان والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - الاكلير من ألذ وصفات المعجنات التي تباع في محلات الحلويات، ويتم حشوها بمذاق لذيذ، سواء الفواكه، أو الكريمة، أو الشوكولاتة، أو الكاسترد، ولكن قبل ذلك يجب أن يتم تحضير عجينة الاكلير الصحيحة، حيث تحتاج لمكونات محددة ومقادير مضبوطة، يتم تناول الاكلير كوجبة إفطار، ويتناول أيضًا بارد بجانب مشروب ساخن، ويمكن وضعه بين الحلويات في المناسبات والاحتفالات.

طريقة عمل الاكلير

يمكنك تحضير الاكلير كحلوى لذيذة بالبيت أو كوجبة إفطار للأطفال أو الكبار بالطريقة التالية:

المكونات:

كوب دقيق.

ربع ملعقة ملح.

كوب ماء.

مكعب بحجم ملعقة كبيرة زبدة.

ربع كوب فقط سكر.

4 حبات فقط بيض.

صفار بيضة واحدة.

ملعقة فقط من الفانيليا.

2 كوب كاسترد، أو الفراولة المهروسة، أو الشوكولاتة السائلة للحشو.

كمية من صوص الشوكولاتة.

طريقة التحضير