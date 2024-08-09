انت الان تتابع خبر حضريها في دقايق.. جهزي عجينة العشر دقايق واعملي بيها أجمل وأحلى المخبوزات في جميع الأوقات والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - إذا كنت تخافي من فشل تحضير وخبز المعجنات، وترغبين في عجينة سهلة وناجحة وتناسب العديد من حشوات المعجنات، يمكنك الاعتماد على عجينة العشر دقائق، فهي عجينة سهلة التحضير وسريعة، كما أنها غير مكلفة وتعتبر متعددة الاستخدامات، حيث تمكنك من صنع البيتزا والفطائر المحشية الهشة بطريقة ناجحة، والجيد أنها تكون لذيذة بكل الوصفات، وتوفر لربة البيت الوقت والجهد المهدور في العجن.

عجينة العشر دقائق

طريقة تحضير عجينة العشر دقائق سهلة وسريعة، ولا تتطلب الكثير من المكونات، فوقتما تريدين تحضيرها يمكنك ذلك من بيتك، فقط اتبعي الوصفة التالية:

المكونات:

5 أكواب ممتلئة من الدقيق.

2 ملعقة صغيرة خميرة.

2 كوب ممتلئ ماء الدافئ.

2 ملعقة كبيرة ممتلئة حليب بودرة.

3 ملاعق كبيرة ممتلئة سكر.

نصف كوب كبير زيت.

طريقة التحضير

قومي بنخل 2 كوب فقط من مقدار الدقيق، والسكر والحليب البودرة، ثم قلبي الخميرة في الماء الدافئ وانتظري لتتفاعل، وبعدها اسكبيه فوق المكونات.

اخلطي المكونات مع بعضها جيدًا لمدة عشر دقائق حتى تختمر جيدًا وترتاح.

بعد أن تمر العشر دقائق انزلي 3 أكواب من الدقيق، ومعهم الزيت.

اعجني المكونات جيدًا مجددًا.

استخدمي العجينة لعمل مجموعة كبيرة من أنواع المعجنات التي تفضلينها، وبالحشوات التي ترغبين فيها.

بعض استخدامات عجينة العشر دقائق

كما ذكرنا لكم أن عجينة العشر دقائق متعددة الاستخدامات، وهناك مجموعة من المعجنات التي يمكن إعدادها بهذه العجينة، مثل:

حشوة الزعتر

تحضر هذه الحشوة من خلال خلط عجينة العشر دقائق مع المكونات التالية وتشكيلها كما ترغبين:

2 كوب ممتلئ من الزعتر البري المفروم.

نصف كوب فقط زيت الزيتون.

3 ملاعق كبيرة سمسم.

حشوة الجبن

حشوات الجبن من ألذ وأنجح الحشوات المميزة، مثل الجبن الشيدر، والموتزاريلا، والكيري، وتعد بحشو العجينة بخلط المكونات التالية: