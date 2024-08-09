انت الان تتابع خبر دبري ووفري.. طريقة عمل التونة في البيت بخطوات بسيطة واضمن من الجاهزة بدون مواد حافظة والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - تعتبر التونة المنزلية خيار ممتاز لأنها صحية، كما أنها أوفر بكثير من التونة الجاهزة وسوف توفري كمية كبيرة منها، ونظرًا لزيادة أسعار جميع المنتجات والمواد الغذائية التي نشتريها، انخفضت نسبة الإقبال على شراء التونة المعلبة، لذلك قررت معظم الأمهات تحضير التونة في المنزل لتوفير المال، لذا من خلال موقعنا ترند نيوز سوف نوضح طريقة سهلة لتحضيرها في المنزل باستخدام سمك التونة أو الماكريل أو البلاميطة.

مكونات عمل التونة

مما لاشك فيه أن التونة تحتوي على العديد من الفؤاد الغذائية، لذا تحرص الأمهات على تحضيرها فى المنزل للاهتمام بصحة أطفالها، ولتجهيز التونة جهزي المكونات التالية:

سمك تونة أو ماكريل أو بلاميطة.

ملح وفلفل أسود.

حبهان وورق لورا.

جزرة وبصلة.

زيت نباتي.

خطوات تحضير التونة الصحية

نظرًا لأن التونة المعلبة قد تكون غير مضمونة وأيضًا تحتوي على كميات من الدهون وغيرها من المواد غير الصحية وهي المواد الحافظة، ينبغي على كل الأمهات تحضير التونة في المنزل، يمكنك ذلك من خلال إتباعك الخطوات التالية:

ابدئي بتنظيف السمك جيدًا ثم قومي بقطع الرأس وتقطيع السمكة إلى قطع مناسبة.

بعد ذلك انقعي السمك في مزيج من الملح والفلفل والحبهان وورق اللورا لمدة ساعة هذا يساعد في تحسين نكهة السمك.

بعد النقع تخلصي من الماء ثم ضعي الماء الجديد في إناء على النار مع إضافة الملح والفلفل والحبهان وورق اللورا، بالإضافة إلى جزرة وبصلة مفرومة.

عندما يبدأ الماء بالغليان ضيفي السمك واتركيه يغلي لمدة نصف ساعة.

بعد غلي السمك قومي بإخراجه واتركيه ليبرد وعندما يبرد قومي بفصله عن الشوك.

طريقة تخزين التونة المعلبة

للحفاظ على التونة بدون مواد حافظة وضمان عدم فسادها تابعي الخطوات التالية: