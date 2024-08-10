انت الان تتابع خبر «هترجع جديدة نوفي من تاني».. أسهل طريقة لتنظيف الطاسات المحرقة.. ضاع عمرك وأنتى متعرفيهاش!! والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - تعاني الكثير من السيدات من مشكلة تنظيف الطاسة المحروقة، حيث يتم استخدام طاسة القلي بشكل متكرر في أعمال المطبخ اليومية، ومع تكرار الاستخدام تحترق الطاسة مما يصعب تنظيفها بسهولة، ولهذا تبحث السيدات بشكل مستمر عن طريقة لتنظيف الطاسة المحروقة بدون مجهود أو تعب، وتوجد العديد من المرق التي يمكن استخدامها من أجل تنظيف الطاسة المحروقة خلال دقائق فقط، وإليك سيدتي أسهل طريقة لتنظيف الطاسة المحروقة فيما يلي.

تنظيف الطاسات المحروقة

ترغب العديد من السيدات في تنظيف الطاسات المحروقة، وتوجد وصفة رائعة يمكن استخدامها في تنظيف الطاسة بمكونات طبيعية، وتتمثل تلك المكونات في التالي:

ملعقة من البيكنج صودا.

ملعقة كبيرة من الملح الليمون.

كوب من الماء الساخن.

معلقة كبيرة من الخل الأبيض.

سائل تنظيف الأطباق.

طريقة تنظيف الطاسات المحروقة

يمكن تنظيف الطاسة المحروقة بكل سهولة من خلال استخدام المواد الطبيعية، حيث يتم تنظيف الطاسة خلال دقائق معدودة وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

قومي بوضع الطاسة المحروقة على نار متوسطة لمدة دقائق معدودة حتى يسهل تنظيفها.

قومي بإحضار وعاء كبير وضعي كل من ملعقة من مسحوق البيكنج بودر وملح الليمون والماء الساخن والخل وسائل غسيل الأطباق.

قومي بوضع الماء الساخن على المكونات ونقوم بوضع الطاسة في المحلول وتركها لمدة ربع ساعة على الأقل.

قومي بإحضار قطعة من سلك الألومنيوم وتقوم بفرك البقع الموجودة على الطاسة بها حتى يتم تنظيفها بشكل جيد للغاية.

قومي بتنظيف الطاسة بشكل جيد بالماء وسائل تنظيف الأطباق وترك الطاسة تجف من أجل استعمالها فيما بعد.

نصائح عند تنظيف الطاسة المحروقة

توجد مجموعة من النصائح التي يجب اتباعها عند تنظيف الطاسة المحروقة، وهي كالآتي: