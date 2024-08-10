انت الان تتابع خبر حلي أيامك بأجمل شوكلت كيك المثالية سريعة وسهلة التحضير وطعمها تحفة هيفرح كل أولادك والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - الشوكولاتة هي واحدة من أكثر المكونات التي يعشقها الأطفال، وتعد أيضًا مصدر سعادة لكثير من البالغين لذلك فإن الكثير من الأمهات يبحثن عن أسهل الطرق لتحضير الشوكلت كيك، وهو من أشهر أنواع الكيك التي يفضلها الأطفال، وهذه الكيكة يمكن أن تكون مناسبة للاحتفالات والمناسبات العائلية المختلفة.

طريقة عمل شوكلت كيك المثالية

هذه الوصفة المميزة شوكلت كيك تجمع بين البساطة والطعم الرائع، مما يجعلها محبوبة لدى الكبار والصغار على حد سواء وتتميز هذه الكيكة بغمرها في الشوكولاتة السائلة، وهي سهلة التحضير باستخدام مكونات متوفرة في كل بيت ويمكن تقديمها في المناسبات والاحتفالات مع المشروبات الساخنة أو الباردة.

مكونات وصفة شوكلت كيك:

2 كوب من الدقيق الأبيض

3 بيضات متوسطة الحجم

1.5 كوب من الحليب السائل

1 كوب من السكر الناعم

1 ملعقة كبيرة من النسكافيه

3 ملاعق كبيرة من الكاكاو الخام

1 كوب من زيت الذرة

1 كيس من البيكنج بودر

1 ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا

طريقة التحضير: