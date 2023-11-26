واشنطن تتلقى ضربة قوية.. دولة كبرى تطرد مدمرة أمريكية لهذا السبب!

الرياض - محمد الاطلسي - ​أعلن الجيش الصيني طرد مدمرة أمريكية دخلت بشكل غير قانوني المياه الإقليمية الصينية، قبالة جزر "شيشا" في بحر الصين الجنوبي.

ونقلت شبكة "سي جي تي إن" التلفزيونية، عن القيادة القتالية الجنوبية لجيش التحرير الشعبي الصيني: قوله إن "الجيش الصيني أخرج، السبت، المدمرة الأمريكية ذات الصواريخ الموجهة "يو إس إس هوبر" بعد أن دخلت بشكل غير قانوني المياه الإقليمية الصينية، قبالة جزر شيشا في بحر الصين الجنوبي".

وقال تيان جونلي، الضابط الكبير في القيادة القتالية الجنوبية لجيش التحرير الشعبي الصيني، إن "الجيش الصيني نشر قواته البحرية والجوية لتعقب ومراقبة وتحذير السفينة".

وأشار العقيد الصيني، إلى أن اختراق المياه الإقليمية الصينية يعد بمثابة "دليل قاطع" على رغبة واشنطن في "الهيمنة البحرية" و"عسكرة بحر الصين الجنوبي".

وتعتبر بكين مرور السفن الحربية الأمريكية عبر بحر الصين الجنوبي، خطوات تنتهك القانون الدولي وتقوض سيادة وأمن الصين، إلا أن واشنطن أعلنت رسميًا أن سفنها سوف تبحر حيثما يسمح القانون الدولي بذلك.